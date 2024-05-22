За 40 лет работы в журналистике Шоназар Ибрагимов видел через объектив разный Узбекистан и его политических лидеров. Ему посчастливилось оказаться рядом с такими видными государственными деятелями страны, как Шараф Рашидов, Инамжон Усманходжаев, Рафик Нишанов, Ислам Каримов, и сфотографировать их в рабочие моменты. Корреспондент «Газеты.uz» Миролим Исаджонов побеседовал с 77-летним фотографом-ветераном.

Шоназар Ибрагимов родился в Янгарыкском районе Хорезмской области. Ребёнком он с детства тянулся к учёбе и творчеству, активно участвовал в школьных мероприятиях. В журналистике попробовал себя во время службы в армии — работал военным репортёром.

После того, как поступил в Ташкентский государственный университет (сейчас Национальный университет Узбекистана), продолжил писать статьи для газет и журналов. Для Ибрагимова это был способ борьбы за справедливость и правду.

«Юношеский максимализм подтолкнул меня к написанию ряда критических статей в журнал „Муштум“. Сейчас, даже если напишете тысячу статей о незаконной деятельности хокимов, никто никаких мер не принимает. А в те времена всё было строго. Чиновника, про которого в этом журнале написали фельетон, мигом снимали с должности», — вспоминает Шоназар Ибрагимов.

По словам ветерана, опыт создания фельетонов в «Муштуме» оказался неудачным. После того, как наставник Ибрагимова раскритиковал один из его материалов, тот решил оставить профессию корреспондента и переключился на фотожурналистику.

С 1970-го по 2006-й годы Шоназар Ибрагимов работал фотокорреспондентом в Узбекском телеграфном агентстве (УзТАГ; сейчас Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) — ред.) и в таких изданиях, как «Строитель Ташкента», «Народное слово». Он готовил фотосюжеты и репортажи о событиях, которые происходили в разных сферах жизни Узбекистана. По плёнкам Шоназара-ота можно восстановить ход строительства первой линии Ташкентского метрополитена — Чиланзарской.

«В то время велась такая политика: человеку, который хотел получить ташкентскую прописку, нужно было отработать три месяца на стройке. Тогда-то редактор газеты „Строитель Ташкента“ и пригласил меня на работу. Вскоре после этого — в 1972 году — я поступил на работу в УзТАГ», — рассказал Шоназар-ота.

Год спустя Ибрагимов начал фотографировать правительственные мероприятия и мероприятия Верховного Совета Узбекской ССР. За свою карьеру он снял ведущих политиков «рашидовской» и «каримовской» эпох: Леонида Брежнева, Михаила Горбачёва, Бориса Ельцина, Шарафа Рашидова, Инамжона Усманходжаева, Рафика Нишанова, Ислама Каримова и других. В архиве Шоназара Ибрагимова есть и фотографии действующего президента страны Шавката Мирзиёева в его бытность депутатом, а потом и премьер-министром.

Шоназар-ота вспоминает, что всех партийных руководителей он фотографировал без препятствий. Никто не запрещал ему это делать.

«Шарафа-ака [Рашидова] я сфотографировал, когда стоял рядом с ним — запретов не было. Он был очень светлым человеком, его лицо дышало добром. К Каримову близко не подпускали — разрешали фотографировать с двухметрового расстояния», — вспоминает фотограф.

За годы работы Шоназар Ибрагимов сделал тысячи снимков, которые сегодня хранятся дома. Ветеран мечтает о том, чтобы сохранить их для будущих поколений, собрав в единый архив. Шоназар-ота признаётся, что в одиночку он эту работу не осилит — пенсии размером 1,5 млн сумов едва хватает на еду и лекарства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры

За помощью ветеран неоднократно обращался к министру культуру Озодбеку Назарбекову. В июне прошлого года Ибрагимова вызвали на приём к чиновнику. В очереди за пожилым человеком стояло много людей. Шоназара-ота попросили изложить проблему в сжатой форме — время аудиенции было ограничено.

Со встречи в Министерстве культуры прошёл год. Никакой помощи Шоназар-ота не получил.

«На улицах часто вижу такие лозунги: „В Новом Узбекистане дорог народ, дорог каждый человек!“. Кому мы дороги? Зачем нужно писать такие лозунги, если их не соблюдают? Я собрал хорошее наследие и хочу оставить эту историю народу, будущим поколениям. Если сейчас наступит мой последний час, всё это никому не понадобится. Я не хочу, чтобы мой труд исчез бесследно. Мои фотографии очень качественные. Если их сохранить, то они прослужат ещё 100, а то и 200 лет. Мне больше ничего не нужно», — с грустью поделился Шоназар-ота.