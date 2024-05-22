В Яшнабадском районе Ташкента были задержаны двое ранее судимых мужчин, обещавших помочь заключённому в колонии-поселении №43 Букинского района перевестись в другую колонию в Ташкентской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Узбекистана.

Мужчины были задержаны при получении 1000 долларов в ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками Оперативно-розыскного департамента и Департамента исполнения наказаний Главного управления собственной безопасности МВД.

Сообщается, что осуждённого обещали перевести в одну из колоний-поселений в Ахангаране или Алмалыке этой же области.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 168 (мошенничество по предварительному сговору группой лиц) и статье 211 (дача взятки) через статью 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса Узбекистана.