Несколько стран Евросоюза призывают ввести санкции против Грузии из-за недавно принятого закона «об иноагентах», пишет Financial Times (FT).

«Грузия, являющаяся страной-кандидатом в ЕС, игнорирует предупреждения Брюсселя и многомесячные уличные протесты, продвигая спорный закон, аналогичный уже действующему в России, который обязывает СМИ и правозащитные группы, получающие иностранное финансирование, регистрироваться в госреестре», — говорится в материале.

Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция инициируют обсуждение ограничительных мер на встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдёт в конце мая, отмечает FT со ссылкой на источники. Возможные варианты включают отмену безвизового режима в ЕС для граждан Грузии (действует с 2017 года), точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС.

При этом некоторые члены ЕС опасаются, что приостановка действия безвизового режима может «привести к неприятным последствиям», пишет издание. «Нужно действовать осторожно, чтобы не нацелиться не на тех людей», — сказал газете один из европейских дипломатов.