Несколько стран Евросоюза призывают ввести санкции против Грузии из-за недавно принятого закона «об иноагентах», пишет Financial Times (FT).
«Грузия, являющаяся страной-кандидатом в ЕС, игнорирует предупреждения Брюсселя и многомесячные уличные протесты, продвигая спорный закон, аналогичный уже действующему в России, который обязывает СМИ и правозащитные группы, получающие иностранное финансирование, регистрироваться в госреестре», — говорится в материале.
Эстония, Нидерланды, Чехия и Швеция инициируют обсуждение ограничительных мер на встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдёт в конце мая, отмечает FT со ссылкой на источники. Возможные варианты включают отмену безвизового режима в ЕС для граждан Грузии (действует с 2017 года), точечные санкции и заморозку средств из фондов ЕС.
При этом некоторые члены ЕС опасаются, что приостановка действия безвизового режима может «привести к неприятным последствиям», пишет издание. «Нужно действовать осторожно, чтобы не нацелиться не на тех людей», — сказал газете один из европейских дипломатов.
- Парламент Грузии 14 мая одобрил закон «О прозрачности иностранного влияния» в окончательном чтении. Документ спровоцировал массовые протесты в стране, которые продолжаются с середины апреля. Представители оппозиции и местные СМИ считают, что закон повторяет российское законодательство об «иноагентах» и может подорвать демократию в стране и сорвать её шансы на вступление в Евросоюз.
- На обсуждение парламенту закон во второй раз вынесла правящая партия «Грузинская мечта». Проект уже рассматривался в феврале 2023 года, но был отозван на фоне протестов.
- Документ обязывает неправительственные организации и СМИ, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в госреестре в качестве «организации, осуществляющей интересы иностранной державы». Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе утверждает, что закон необходим для обеспечения финансовой прозрачности получателей грантов.