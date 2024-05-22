Узбекистан и Азербайджан планируют создать совместную коммерческую онлайн-платформу. Об этом сказал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в ходе II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе, пишет Trend.

«Это будет коммерческая платформа, где бизнесмены смогут легко находить друг друга, как с точки зрения совершения торговых сделок, так и в совместном инициировании инвестиционных проектов», — заявил он.

По его словам, запустив платформу, Азербайджан и Узбекистан смогут создать дополнительный инструмент, который позволит предпринимателям двух стран «находить правильных партнёров и генерировать новые проекты торгово-экономического сотрудничества».





Министр также сообщил, что в августе запланирован государственный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан.

«В ходе этого визита будут достигнуты серьёзные результаты, которые придадут более высокий статус и уровень нашим взаимоотношениям», — сказал он.

Глава МИПТ отметил, что Узбекистан активно наращивает перевозки через инфраструктуру Азербайджана, и в этом году в данном направлении будет перевезено более 1 миллиона тонн узбекистанских грузов. В первом квартале данный показатель составил 300 тысяч тонн.

«Мы признательны азербайджанской стороне за предоставленные узбекским компаниям льготы и преференции, благодаря которым мы всё чаще используем данный маршрут», — подчеркнул он.

Лазиз Кудратов сообщил о создании совместной с Азербайджаном трейдинговой компании в области нефтехимической продукции и углеводородов.

«Сейчас хотим нарастить экспорт полимерной продукции из Азербайджана. Кроме этого, сейчас активно развивается пакет совместных проектов. Они тоже дадут эффект с точки зрения роста товарооборота», — заявил он.

Министр добавил, что речь идёт о проектах в сфере текстильной промышленности, шёлка, сельского хозяйства, производства бытовой техники, строительных материалов.

«Эти проекты подтянут за собой и товарооборот. Соответственно рассчитываем и уверены в том, что в ближайшие 1−2 года эта планка [1 млрд долларов в год] будет достигнута», — сказал Кудратов.

Микаил Джаббаров. Фото: МИПТ.

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил, что совместно с Узбекистаном «на освобождённых от оккупации территориях Азербайджана планируется совместная работа в сфере текстиля».

Сообщается, что в ходе форума были подписаны соглашения об установлении побратимских связей между городами Азербайджана и Узбекистана, в частности, между Физули и Гулистаном, Билясуваром и Термезом, Мингячевиром и Наманганом.

Ранее Лазиз Кудратов рассказал, что компания «Узбекнефтегаз» может войти в проект по добыче газа в Азербайджане. Речь идёт о месторождении «Шах-Дениз» в Каспийском море.