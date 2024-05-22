Улугнорский районный суд по уголовным делам Андижанской области вынес приговор должностным лицам и сотрудникам компаний, которые владели или работали в автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) под брендом Shaffof. Об этом «Газете.uz» сообщили в Верховном суде Узбекистана.

В марте 2023 года правоохранительные органы начали проверки по «пресечению незаконной деятельности на газовых заправках и субъектов предпринимательства, работающих под брендом Shaffof». В частности, изучались случаи незаконного использования сетей электроснабжения и газа на 101 АГНКС, принадлежащей 73 хозсубъектам под брендом Shaffof.

Согласно материалам дела, учредители компании под брендом Shaffof — Улугбек и Ойбек Тошматовы «вступили в сговор с другими лицами и образовали организованную группу для совместного осуществления преступной деятельности».

Сообщается, что они скрыли поступления от реализации на сумму 1 трлн 376 млрд 560 млн сумов в 56 компаниях в течение 2018−2023 годов, нарушив правила торговли и оказания услуг стоимостью в особо крупном размере. Подсудимые также обвиняются в том, что они скрыли налоговую отчётность за 2018−2023 годы и умышленно не уплатили налоги и другие обязательные платежи на 447,5 млрд сумов.

В решении суда отмечается, что для легализации происхождения своих доходов Улугбек и Ойбек Тошматовы в 29 случаях использовали 206,5 млрд сумов, полученных в результате преступной деятельности, для покупки автозаправок, автомобилей, земельных участков и квартир.

Кроме того, братья вступили в сговоре с другими лицами и получили для созданной ими компании Shaffof Sement Sanoat лицензии от Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам (ныне — Министерство горнодобывающей промышленности и геологии) на геологическое изучение месторождений известняка и песчаника. Эти лицензии давали право на геологическое изучение месторождений, а не право на добычу полезных ископаемых.

Сообщается, что подсудимые знали об этом, но, тем не менее, Shaffof Sement Sanoat добыла из известнякового рудника «Шаффоф» 21,731 кубометр полезных ископаемых, из сланцевого рудника — 1,505 кубометров, из рудника песчаника «Шаффоф-2» — 3,350 кубометров, из рудника «Камишбоши» — 4,741 кубометр. В результате был нанесён ущерб интересам государства и общества на сумму 15,6 млрд сумов.

В материалах дела говорится, что в результате преступлений организованной группы по уклонению от уплаты налогов «нанесён ущерб» Ферганской областной налоговой службе на 397,13 млрд сумов, Наманганской областной налоговой службе — на 8,14 млрд сумов, Андижанской областной налоговой службе — на 39,3 млрд сумов, Ташкентской областной налоговой службе — на 2,15 млрд сумов и налоговой службе Ташкента — на 867 млн сумов.

Суд признал Улугбека и Ойбека Тошматовых виновными по части 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов в особо крупном размере), части 1 статьи 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг в особо крупном размере), статье 229 (самоуправство и статье 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности) Уголовного кодекса и приговорил их к 9 годам 2 месяцам лишения свободы.

В рамках уголовного дела также лишены свободы Олим Нурматов (5 лет), Рустамжон Абдуллаев (3 года), Абдурашид Мамаджонов (3 года 6 месяцев), Жалолиддин Икромиддинов (5 лет), Анваржон Нишонов (4 года 2 месяца), Адбулазизжон Тожиев (5 лет), Ахаджон Тоштемиров (3 года), Шерзоджон Умаров (3 года), Фаррух Мамаджонов (3 года 6 месяцев), Омонжон Мирзаев (3 года 6 месяцев).

Азимжон Тургунбоев получил 5 лет ограничения свободы, Эльдор Касимов — 2 года исправительных работ с удержанием 20% его зарплаты в доход государства, Азам Ризаев — 4 года ограничения свободы.

Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 184 (уклонение от уплаты налогов или сборов в особо крупном размере) и частью 1 статьи 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг в особо крупном размере) УК.

Для компенсации материального ущерба были изъяты в пользу государства около 80 метановых заправок и нежилых зданий и сооружений, около 120 грузовых и легковых автомобилей (Hyundai Porter, Damas, Labo, SAZ, Nexia, КаМАЗ, Weilton и другие). Также были изъяты и переданы государству 4 дома, около 30 газовых заправок и один автомобиль Cadillac Escalade-4.

Логотип метановой заправки Shaffof совпадает с логотипом совместного предприятия Shaffof Metan Sanoat, основным видом деятельности которого является изготовление стальных бесшовных газовых баллонов высокого давления для сжатого природного газа и комплектующих деталей для газобаллонного оборудования. СП также имеет производство цемента (Shaffof sement sanoat).

Учредителями Shaffof Metan Sanoat являются Ойбек Ровшанович Тошматов (35,6%), торговая компания Silu Dunli Urumchi (49,1%) и Farg’ona Metan Gaz Servis (15,3%).

Ойбек Тошматов также владеет долями в ряде компаний, в том числе Metan Trans Servis, Ivon Plast-Polimer Tehnologi и других.