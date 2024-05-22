Компания «Узбекнефтегаз» может войти в газоконденсатный проект «Шах-Дениз» азербайджанского шельфа Каспийского моря. Об этом сообщил журналистам министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов в кулуарах II Межрегионального форума Азербайджан-Узбекистан в Губе, пишет Trend.

«Мы приглашаем компанию SOCAR и ведём разговор с ней на предмет её участия в проектах по добыче нефти и газа в Узбекистане. Аналогичным образом сейчас обсуждается и находится на завершающей стадии вопрос вхождения „Узбекнефтегаза“ в проекты по добыче газа в Азербайджане. Да, имеется в виду азербайджанский проект „Шах-Дениз“. Долевое участие — предмет переговоров», — пояснил он.

Глава МИПТ выразил надежду, что подписание документов о вхождении «Узбекнефтегаза» в «Шах-Дениз» состоится в ближайшие месяцы.

«Наше участие в этом проекте требует серьёзной финансовой и юридической экспертиз с участием иностранного консультанта. Мы серьёзно настроены на эти перспективы», — отметил министр.

В августе «Узбекнефтегаз» и SOCAR договорились о реализации совместных проектов в нефтегазовой сфере Узбекистана и Азербайджана. Как мы сообщали ранее, «Узбекнефтегаз» совместно с SOCAR планирует приступить к разработке трёх углеводородных месторождений в Азербайджане в 2024 году.

Проект «Шах-Дениз» реализуется с 1996 года. В 2013 году срок действия соглашения о разработке месторождения «Шах-Дениз» был продлён до 2046 года.

В настоящее время участниками проекта являются британская BP (оператор добычи — 29,99%), российский Lukoil (19,99%), турецкая Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO, 19%), российская NİKO (10%) и SGC Upstream (представляет интересы Азербайджана, 21,02%).

Запасы «Шах-Дениз» оценены в 1,2 триллиона кубометров газа, пока извлечено около 20% этого ресурса.

Газ из «Шах-Дениз» по Южно-кавказской трубопроводной магистрали поставляется в Грузию, Турцию и Европу.

В октябре 2019 года сообщалось о планах «Узбекнефтегаза» и SOCAR совместно добывать нефть в азербайджанской части Каспийского моря.

В марте 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе визита в Азербайджан заявил, что узбекская сторона готовит с SOCAR «большой проект в нефтегазовой отрасли». Ранее «Узбекнефтегаз» не осуществлял проекты за пределами Узбекистана. В январе 2018 года президент Шавкат Мирзиёев поручил компании активизировать работу по выходу на международные рынки.