Компания по рефинансированию ипотеки (КРИ) опровергла слухи о приостановке выделения кредитных ресурсов коммерческим банкам.

На днях в Telegram-каналах появились сообщения о том, что банки приостановили выдачу «дешёвых» ипотечных кредитов, выделяемых за счёт средств КРИ по ставкам в 17−18% для приобретения жилья на вторичном рынке.

«Компания продолжает практику по рефинансированию ипотечных кредитов под 17−18% на основании соответствующих требований», — подчеркнули в КРИ.

КРИ напомнила, что 14 мая 2022 года привлекла заём в 150 млн долларов от Азиатского банка развития (АБР). Средства банкам по льготной ставке по-прежнему выделяются за счёт этой кредитной линии. В свою очередь, банки поэтапно представляют свои ипотечные портфели в компанию на рассмотрение.

В 2019 году АБР также выделял компании 150 млн долларов для предоставления банкам финансовых средств, чтобы удовлетворить растущие потребности населения в жилье. Согласно плану, эти средства предполагалось постепенно освоить до конца первого квартала 2023 года, но они закончились на год раньше из-за высокого спроса.

Как работает рефинансирование ипотеки

Компания по рефинансированию ипотеки привлекает финансовые ресурсы на местном и международном рынках капитала, чтобы затем направить их банкам на рефинансирование ипотечных кредитов. Банки предоставляют заёмщикам ипотеку на условиях компании, уступая ей права требования по ипотечным кредитам, договорам об ипотеке или права по закладным.

В свою очередь, компания заключает с банками договор обслуживания кредита или договор доверительного управления закладными, права по которым ранее были переданы ей. Банки обеспечивают надлежащее исполнение заёмщиками и ипотекодателями условий договоров в пользу компании.

В декабре 2021 года сообщалось, что в мировом рейтинге доступности ипотечных кредитов Узбекистан занял 104-е место из 111 рассматриваемых стран. В среднем выплаты по ипотеке в 3,5 раза превышают средний доход одного члена семьи.