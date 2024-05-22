Фонд поощрения деятельности махаллей будет создан при Ассоциации махаллей Узбекистана, говорится в постановлении Кабинета министров от 18 мая.

Как сообщает Norma.uz, финансирование фонда «Обод ва хавфсиз махалла» («Благоустроенная и безопасная махалля») из бюджета Министерства занятости и сокращения бедности прекращается.

Ассоциации безвозмездно передаётся санаторно-курортный комплекс «Навбахор», расположенный в Кибрайском районе Ташкентской области, с обязательством по оплате оставшейся части кредита «Алокабанка».

В течение двух месяцев ассоциации поручено открыть колл-центр для обращений жителей по улучшению деятельности махаллей.

При ассоциации планируется создать учебно-методический центр для работников системы махаллей Узбекистана, а также медиа-центр и пресс-клуб.

Источниками формирования Фонда поощрения деятельности махаллей определены:

10% средств от ежегодного общественного благотворительного хашара;

10% чистой прибыли организаций системы махаллей;

спонсорские пожертвования физических и юридических лиц;

гранты международных финансовых институтов и иностранных организаций и другое.

Средства фонда могут использоваться на:

поддержку деятельности махаллей, защиту их прав и законных интересов, развитие системы махалли;

реализацию принципа благополучного и безопасного соседства;

поощрение и повышение квалификации членов махаллинской «семёрки» и другие цели.

Глава ассоциации (Кахрамон Куранбаев) будет сам управлять средствами фонда и распределять их. Cредства aонда будут расходоваться с соответствующих лицевых казначейских счетов в соответствии со сметой доходов и расходов, утверждаемой председателем ассоциации. Неиспользованные в текущем году средства фонда не будут изыматься в государственный бюджет и будут использованы в следующем году.

Ассоциация махаллей с управлениями по Каракалпакстану, областям и Ташкенту и отделами в районах и городах была создана указом президента Шавката Мирзиёева от 21 декабря о «кардинальном повышении роли института махалли в обществе и обеспечении его функционирования в качестве первичного звена решения проблем населения». Одновременно был образован Республиканский совет по поддержке махаллей с региональными, городскими и районными советами.