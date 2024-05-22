Продажа сети автозаправочных станций UNG Petro, Чиназского нефтеперерабатывающего завода и оборудования на нефтяных месторождениях, принадлежащих «Узбекнефтегазу», включена в инвестиционную программу Узбекистана на второй квартал 2024 года (принята правительством 16 мая).

В инвестпрограмме проект назван «Реализация работ по продаже активов и оборудования общества (компании „Узбекнефтегаз“ — ред.) на нефтяных месторождениях» и оценивается в 70 млн долларов США.

Отметим, что ранее сообщалось о переходе этих активов (помимо нефтяного оборудования) на баланс другой компании. 1 марта «Газета.uz» писала, что компания Petroleum Technology Group, принадлежащая Данияру Камилову (сыну Абдулазиза Камилова, заместителя секретаря Совбеза при президенте) стала владельцем UNG Petro — сети из 78 автозаправочных станций «Узбекнефтегаза». Ей же перешёл и Чиназский НПЗ.

Агентство по управлению государственными активами и «Узбекнефтегаз» не сообщали об итогах приватизации, в частности, когда и за какую сумму Petroleum Technology Group приобрела нефтеперерабатывающий завод и сеть автозаправок.

Зарубежными партнёрами по проекту в инвестпрограмме указаны Petroleum Technology Group и Saneg (страны — Швейцария, Кипр, Россия). Последняя могла приобрести оборудование «Узбекнефтегаза» на нефтяных месторождениях.

Источник «Газеты.uz» сообщал, что цена продажи UNG Petro была в пределах 50 млн долларов и что актив был оценён «по рыночной цене». Официально подтвердить эту информацию не удалось. Если это так, то остальные 20 млн долларов приходятся на продажу Чиназского НПЗ и оборудования на нефтяных месторождениях. В инвестпрограмме не уточняется количество оборудования и его характеристика.

«Газета.uz» на основе открытых данных подсчитывала, что стоимость 80 заправок может составлять порядка 100 млн долларов (без учёта стоимости земли). Эта сумма основана на том, что «Узбекнефтегаз» строил последние АЗС по 1,25 млн долларов.

Согласно данным Налогового комитета, оборот UNG Petro в 2023 году составил 2,24 трлн сумов (около 178 млн долларов), что на 20,4% больше, чем в 2022 году (1,86 трлн сумов). Компания за год уплатила налоги на 85,5 млрд сумов, что меньше показателя предыдущего года почти в 2 раза (156,3 млрд сумов), поскольку в 2023 году продажа бензина Аи-80 была освобождена от акцизного налога.

В первом квартале текущего года UNG Petro уплатила налоги на 34,1 млрд сумов, или на 5,5% меньше показателя за январь-март 2023 года (36,1 млрд сумов). Прибыль компании не раскрывается.

Sanoat Energetika Guruhi (Saneg, SEG) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в Узбекистане, которая обладает правами недропользования на 103 нефтегазовых месторождениях (раньше принадлежали «Узбекнефтегазу»). На долю Saneg приходится около 80% добычи нефти в стране. По данным компании, общий объем добычи нефти в 2022 году составил 586,4 тысячи тонн, газа — 1 млрд кубометров. В 2022 году компания реализовала на внутреннем рынке свыше 320 тысяч тонн дизельного топлива и свыше 250 тысяч тонн бензина различных марок.

Кроме добычи нефти и газа, компания занимается переработкой сырья в продукцию с высокой добавленной стоимостью: бензин, дизельное топливо, масло, авиационный керосин и ряд других продуктов. Переработка производится на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, который с мая 2022 года входит в состав Saneg.

В 2021 году мажоритарным акционером SEG был указан Бахтиёр Фазылов, который также является основным бенефициаром Gazli Gas Storage (оператор крупнейшего газохранилища в Узбекистане «Газли») и ряда других активов в нефтегазовой, химической, авиационной и строительной отраслях.