Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет среди почётных гостей на параде в честь 79-й годовщины Победы в Москве, сообщил Кремль. Присутствовать также будут главы Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау.

Экономика

Рост цен на электроэнергию и газ увеличит инфляцию в Узбекистане дополнительно на 2,4 процентных пункта, а отмена льготы по НДС для лекарств и некоторых коммунальных услуг — на 1 п. п., сообщили в ЦБ. Регулятор на фоне этого ожидает незначительное снижение реальных доходов населения.

По итогам Ташкентского международного инвестиционного форума подписаны соглашения на 26,6 млрд долларов. Среди планируемых проектов — строительство инфраструктуры Нового Ташкента, центра обработки данных, электростанций, модернизация систем теплоснабжения в Нукусе, Фергане и Кувасае и другие.

В Узбекистане изменился порядок расчёта сбора за временный ввоз иностранных автомобилей. Если раньше его считали по объёму мощности двигателя машины, то теперь будет фиксированная ставка.

Стоимость платной трассы по маршруту Ташкент — Андижан составит 4,65 млрд долларов, сообщил замминистра транспорта Жасурбек Чориев. ТЭО проекта планируется завершить к концу июня. Он также рассказал о Трансафганской железной дороге и других проектах.

В марте Узбекистан снова стал крупнейшим продавцом золота в мире, продав 11 тонн драгметалла. В феврале страна реализовала 12 тонн драгметалла.

С 1 мая в Узбекистане отменено страхование ипотечного жилья, передаваемого под залог. Президент отмечал, что это позволит гражданам сэкономить около 5 млн сумов. Также планируется ввести порядок обязательного нотариального удостоверения договоров на участие в долевом строительстве жилых домов.

Китайская CAMCE планирует построить первую мусоросжигательную электростанцию в Узбекистане. Она также изучит возможность строительства канатной дороги в Самаркандской области.

Общество

После повышения со вторника температуры в Узбекистане до +30…+33 градусов, в четверг по всей стране распространится влажная воздушная масса. Температура понизится до +20…+25 градусов, ожидаются дожди и усиление ветра до 15−20 м/с.

Очередное заседание суда по делу Дмитрия Саттарова, которому прохожий сломал позвоночник, прошло в квартире пострадавшего. Стороны рассказали свои версии инцидента. На следующем заседании суд опросил свидетеля.

В Узбекистане нуждающиеся семьи с 1 июня смогут получить льготную ипотеку на возведение и ремонт частного жилья на основе рекомендации «махаллинской семёрки». Заявки на ипотечные субсидии теперь будут приниматься с 15 мая по 1 ноября.

Генпрокуратура и детский омбудсман Узбекистана сообщили о проверке инцидента в детском саду №512 Ташкента. На видео, попавшем в соцсети, воспитательница бьёт мальчика за то, что он плохо себя ведёт и смешит других.

Узгидромет предупредил о возможности прохождения селей и паводков 9−11 мая в девяти регионах Узбекистана.

Селевой поток стал причиной обрушения моста через реку Кашкадарью в Кашкадарьинской области.

Спорт

Главный тренер молодёжной сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе высказался об итогах выступления команды на Кубке Азии U-23 и поражении от Японии в финале.

На чемпионате Азии по художественной гимнастике среди юниоров и взрослых в Ташкенте гимнастки Узбекистана завоевали 17 медалей — 10 золотых и 7 серебряных и заняли первое место в общекомандном зачёте.

Мир

Израиль призвал десятки тысяч жителей Газы, которые укрываются в восточной части Рафаха, эвакуироваться в гуманитарную зону на фоне вероятной военной операции в городе.

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