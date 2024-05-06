Футболисты молодёжной сборной Узбекистана, завоевавшие «серебро» на Кубке Азии среди игроков до 23 лет в Катаре и обеспечившие путёвку на Олимпийские игры 2024 года, 4 мая вернулась на родину. Спортсменов торжественно встретили в Ташкентском международном аэропорту.

Главный тренер молодёжной сборной Узбекистана по футболу Тимур Кападзе в интервью журналистам высказался об итогах выступления команды на турнире.

«Настроение хорошее. Мы — на Олимпиаде. Будем готовиться к ней. Я думаю, что лучше этого нет. Соперники [на Олимпиаде] сильные, но нам это и интересно. И Испания, и Египет… мы с ними уже играли, нас ждут интересные игры», — заявил он.

По его словам, после поражения в финале Кубка Азии U-23 от Японии у его подопечных «небольшой упадок в настроении, но в принципе всё хорошо».

«Это футбол. Это было обидным поражением, но, несмотря на это, мы хорошо двигались, отдали всё и выполнили свою главную задачу… Спасибо болельщикам за поддержку и молитвы. Думаю, что это общая победа», — сказал наставник.

По словам полузащитника «Нефтчи» и сборной Узбекистана Жасура Жалолиддинова, команда показала, что является сильнейшей в турнире, хоть и проиграла Японии в финале.

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев считает, что команде немного не хватило качеств легионеров — защитника французского «Ланса» Абдукодира Хусанова, полузащитника эмиратского «Аль-Вахда» Хожимата Эркинова и полузащитника российского ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, которые покинули расположение сборной перед финалом. Ассоциация футбола Узбекистана и клубы договаривались, что игроки отправятся на турнир для выполнения главной задачи — получение путёвки на Олимпиаду. Эту задачу они выполнили, поэтому молодёжная сборная отпустила футболистов обратно.

Тимур Кападзе считает, что с легионерами Узбекистан U-23 был бы ещё сильнее, учитывая их роль в команде. По его словам, этот турнир стал своего рода подготовкой к Олимпиаде-2024, куда сборная отправится в качестве «готовой команды».

Узбекистан U-23 попал в группе C, где сыграет 24 июля с Испанией, 27 июля — с Египтом, 30 июля — Доминиканской Республикой.