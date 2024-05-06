Китайская корпорация China CAMC Engineering (CAMCE) намерена построить первый мусоросжигательный завод в Узбекистане, сообщила пресс-служба Минэкологии.

Меморандум о сотрудничестве по этому проекту 2 мая подписали министр экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Азиз Абдухакимов и председатель компании Ван Бо.

Компания планирует направить экспертную группу для изучения и организации работ в области управления отходов в Узбекистане и разработке первоначального проекта завода для презентации руководству страны.

CAMCE также изучит перспективы сотрудничества в области экологического туризма и возможности строительства новой канатной дороги в горных местностях Самаркандской области.

В декабре Минэкологии и компания Tadweer (ОАЭ) в рамках климатического саммита COP28 в Дубае подписали меморандум, предусматривающий внедрение «зелёных» технологий в секторе управления твёрдыми бытовыми отходами (ТБО), а также запуск завода по производству электроэнергии путём сжигания мусора.

Мусоросжигательные заводы используют технологию утилизации промышленных и твёрдых бытовых отходов посредством термического разложения в котлах или печах. При этом за счёт использования теплоты сгорания вырабатываются тепловая и электроэнергия.