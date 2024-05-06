Стоимость платной автомобильной дороги по маршруту Ташкент — Андижан оценивается в 4,65 млрд долларов США. Об этом 2 мая на Ташкентском международном инвестиционном форуме сообщил заместитель министра транспорта Жасурбек Чориев.

Выступая на панельной сессии, посвящённой инфраструктурным инвестпроектам, замглавы Минтранса сообщил, что работы над проектом платной трассы почти завершены. Технико-экономическое обоснование проекта планируется подготовить уже к концу июня.

По его словам, общая протяжённость дороги, которая соединит столицу и области Ферганской долины, составит 314 км.

Проект платной автодороги Ташкент — Андижан обсуждается с 2019 года. В 2021 году сообщалось, что его стоимость превысит 2 млрд долларов. Представители Всемирного банка тогда подсчитали, что стоимость проезда по трассе будет в районе 5−7 долларов для легковых автомобилей, 15 долларов — для грузовиков и автобусов.

Жасурбек Чориев также упомянул проект Трансафганской железной дороги, которая соединит Узбекистан, Афганистан и Пакистан и должна сократить срок доставки товаров от портов Индийского океана в Центральную Азию с 35 до 5 дней.

«Стоимость доставки товара снизится как минимум на 40%. Ожидается, что проект будет завершён к концу 2027 года», — сказал он.

Ещё одним важным проектом Чориев назвал железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Проект линии протяжённостью 454 км оценивается в 5,1 млрд долларов.

Кроме того, по опыту Самарканда планируется передать в управление аэропорт Ургенча в рамках государственно-частного партнёрства, сообщил замминистра.