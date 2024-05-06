Израиль в понедельник, 6 мая, призвал мирных жителей эвакуироваться из некоторых районов Рафаха — города на юге сектора Газа, сообщает Reuters. Это, по всей видимости, является подготовкой к давно ожидаемому штурму укрытий ХАМАС в городе, в котором также нашли убежище более 1 миллиона палестинских беженцев, отмечает агентство.

Reuters со ссылкой на очевидцев пишет, что палестинцы начали получать текстовые сообщения на арабском языке, телефонные звонки или листовки с инструкциями, как перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города. Некоторые семьи уже отправились в путь.

Times of Israel уточняет, что эвакуация проводится из восточных районов Рафаха в полевые госпитали и палаточные городки в близлежащих Хан-Юнисе и Аль-Мувасси.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что планируемая операция в Рафахе будет иметь «ограниченный масштаб», но не назвал каких-либо сроков. По оценкам израильских военных, эвакуация затронет примерно 100 тысяч человек, отмечает Reuters.

Представитель палестинской группировки ХАМАС, под управлением которой находится сектор Газа, назвал приказ ЦАХАЛ об эвакуации из Рафаха «опасной эскалацией».

Израиль угрожает начать наземное наступление на Рафах последние несколько месяцев. По словам израильских властей, в городе укрываются тысячи боевиков ХАМАС и, возможно, десятки заложников, захваченных группировкой в плен во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также настаивает на том, что победа над ХАМАС невозможна без операции в Рафахе. ЦАХАЛ утверждает, что в городе находятся 4 военных батальона ХАМАС, остальные 20 уже были уничтожены.

Перспектива проведения операции с большим числом жертв среди мирного населения беспокоит западные страны и соседний Египет, выступающий посредником в новом раунде переговоров о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Возможный штурм Рафаха также стал причиной необычно публичного раскола между Израилем и США. Министр обороны Израиля Йоав Галлант в телефонном разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином заявил, что «многочисленные усилия» по освобождению заложников и временному прекращению огня не привели к результатам и что у Тель-Авива «не осталось выбора», кроме как начать операцию в Рафахе.

New York Times пишет, что последний раунд переговоров между Израилем и ХАМАС «зашёл в тупик», а делегация ХАМАС покинула Каир, где проходит обсуждение сделки. По данным издания, главным камнем преткновения на переговорах стала продолжительность прекращения огня: ХАМАС настаивает, чтобы оно было постоянным, а премьер Израиля выразил готовность лишь к временной остановке боевых действий.

В воскресенье Нетаньяху повторил, что не согласится на полный вывод израильских войск из Газы и прекращение войны. По его словам, одобрение таких требований позволит ХАМАС вновь взять под свой контроль Газу, восстановить военный потенциал и угрожать гражданам Израиля.