Повышение тарифов на электроэнергию и газ в Узбекистане добавит 2,4 процентных пункта к общему уровню инфляции, говорится в комментарии Центрального банка о денежно-кредитной политике за первый квартал.

В частности, прогнозируется, что рост цен на электроэнергию ускорит инфляцию дополнительно на 1,2 п. п., природного газа — на 1 п. п., сжиженного газа — на 0,2 п. п.

Регулятор отметил, что тарифы на электроэнергию для юридических лиц были повышены в прошлом году, поэтому вторичный эффект от этого не будет высоким, учитывая, что новые тарифы вводятся только в отношении домохозяйств. Отмечается, что этот вторичный эффект главным образом связан со степенью изменения инфляционных ожиданий.

В инфляционных ожиданиях населения и бизнеса в некоторой степени отражается фактор повышения цен на энергоресурсы (эта тема широко обсуждается в последнее время). Кроме того, предлагаемые социальные нормы и варианты отсрочки платежей могут помочь смягчить негативное влияние изменений на инфляционные ожидания, говорится в обзоре.

В ЦБ также заявили, что потребуется некоторое время, чтобы оценить, насколько изменятся инфляционные ожидания из-за повышения тарифов.

Прогноз по инфляции от Центробанка.



По данным Центробанка, обеспечение бесперебойных поставок энергоресурсов имеет решающее значение для сдерживания влияния на рост цен.

Регулятор также отметил влияние на общую инфляцию отмены нулевой ставки НДС для некоторых медицинских и ветеринарных услуг, лекарственных и ветеринарных средств, а также изделий медицинского и ветеринарного назначения, а также коммунальные услуги (холодная вода и канализация, теплоснабжение и горячая вода).

В частности, ожидается, что эти изменения в налогообложении повысят инфляцию дополнительно на 1 п. п., но с четвёртого квартала ожидается возвращение к понижательной тенденции.

Прогноз по темпам роста личного потребления. Источник: Центробанк.



Более того, из-за ускорения инфляции реальные доходы населения могут немного снизиться, отметили в ЦБ.

С учётом этого Центробанк повысил прогноз общей инфляции по основному сценарию в 2024 году c 8−9% до 9−11%.