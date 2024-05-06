Узбекистан в марте снова занял первое место по продаже золота в мире, сообщает Всемирный совет по золоту (World Gold Council).

Согласно открытым данным, чистый объём покупки золота со стороны центральных банков составил 16 тонн. Спрос оставался высоким: объём покупок достиг 40 тонн, продаж — 25 тонн.





Все основные покупатели были с развивающихся рынков. Центральный банк Турции нарастил резервы на 14 тонн, ЦБ Индии и Китая — по 5 тонн. Следом идут Казахстан и Сингапур — по 4 тонны.

В марте Узбекистан реализовал 11 тонн золота, опередив Таиланд (10 тонн) и Иорданию (4 тонны).

В феврале ЦБ Узбекистана также возглавил мировой топ, продав 12 тонн золота.

В 2023 году Узбекистан стал вторым крупнейшим продавцом золота в мире. Чистые продажи золота составили больше 25 тонн, уступив вдвое Казахстану, который занял первую строчку.

Согласно данным Агентства статистики, в марте Узбекистан экспортировал золото на 1,35 млрд долларов, с начала года — на 2,66 млрд долларов, что составляет 41,7% всего экспорта страны.

В марте золотовалютные резервы страны выросли до 34,2 млрд долларов на фоне рекордного роста котировок золота. При этом физический объём драгметалла в резервах сократился на 10,9 тонны и достиг минимального показателя с мая 2022 года.