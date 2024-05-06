В Узбекистане изменён порядок расчёта сбора за временный ввоз иностранных автомобилей. Это предусмотрено совместным постановлением Министерства экономики и финансов и Министерства внутренних дел от 1 мая.

Изменения вносятся в Положение о порядке таможенного оформления транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.

Сегодня иностранные граждане могут въехать на собственном автомобиле в Узбекистан без уплаты пошлин и налогов на срок до 90 дней в течение одного календарного года. При этом, его можно использовать только в некоммерческих целях. По истечении 90-дневного срока автомобиль должен быть вывезен за пределы страны.

Если 90-дневной срок истекает, иностранные граждане могут продлить нахождение своего авто в Узбекистане. За это взимается сбор. Он был установлен в размере 0,7% от базовой расчётной величины (БРВ) за каждую лошадиную силу транспортного средства в день.

Отныне эта сумма будет составлять 1 БРВ за каждый просроченный день вывоза. Например, при ставке БРВ в 340 тысяч сумов продление срока на один день на автомобиль мощностью в 100 л. с. составляла 238 тысяч сумов, а на 30 дней — 7,14 млн сумов. Теперь эта сумма составит 10,2 млн сумов. Если мощностью авто превысит 143 л. с., то ввоз авто по новому расчёту будет дешевле, чем по старому.

Исчисление срока в 90 дней теперь начинается со дня оформления временного ввоза транспортного средства.