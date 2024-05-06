В понедельник по большей части территории Узбекистана ожидается погода без осадков, лишь в отдельных районах Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областей и местами по Ферганской долине во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха будет в пределах +23…+28 градусов Цельсия, сообщил Узгидромет.

Во вторник и среду на западные районы страны начнётся вынос новой порции влажного воздуха. 7−8 мая по Каракалпакстану и Хорезмской области, 8 мая — по Бухарской и Навоийской областям местами пройдут кратковременные дожди, грозы.

По остальной территории Узбекистана 7−8 мая ожидается сухая погода. Температура воздуха в эти дни повысится до +30…+33 градусов.

9−10 мая влажная воздушная масса распространится на всю территорию Узбекистана. По большинству областей пройдут дожди, местами с грозами. Лишь по Ферганской долине 9 мая, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям 10 мая дождей не ожидается. Температура в эти дни будет понижаться, к 10 мая — до +20…+25 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, местами усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах — с пыльным позёмком.

В предгорных и горных районах Узбекистана 6 мая во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, гроза. 7−8 мая мая без осадков. 9−10 мая временами дожди, местами сильные. Возможна гроза.

10 мая в высокогорных районах в зонах свыше 2000 м не исключён переход дождя в снег. Сохраняется лавинная опасность.

В Ташкенте

6 мая во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура будет в пределах +26…+28 градусов. 7−8 мая без осадков, температура повысится до +30…+33.

9 мая во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Температура будет в пределах +30…+32 градусов.

10 мая временами дождь, возможна гроза и понижение температуры до +22…+25 градусов.