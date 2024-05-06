По итогам третьего Ташкентского международного инвестиционного форума подписаны соглашения на общую сумму 26,6 млрд долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и торговли.

В 2023 году форуме было подписано 167 документов на 11 млрд долларов, а в 2022 году — на 7,8 млрд долларов.

В частности, достигнуты договорённости о реализации следующих крупных инвестиционных проектов:

компания Data Volt из Саудовской Аравии планирует построить городскую инфраструктуру в Новом Ташкенте на сумму 1 млрд долларов, а также создать центр обработки данных на основе зелёных технологий на сумму 3 млрд долларов;

ещё одна саудовская компания Acwa Power намерена построить ветряную электростанцию мощностью 5 ГВт в Каракалпакстане и создаст устройства хранения электроэнергии мощностью 2 ГВт на общую сумму 6,2 млрд долларов;

Amea Power из ОАЭ построит ветряную электростанцию мощностью 1000 МВт в Каракалпакстане за 1,1 млрд долларов;

Saudi Tabrid из Саудовской Аравии приступит к модернизации системы теплоснабжения в Нукусе, Фергане и Кувасае на сумму 750 млн долларов;

Nil Shugar из Египта будет заниматься выращиванием сахарной свёклы и производством сахара в Джизакской области за 500 млн долларов;

китайская Shanghai Knud International планирует реализовать проект по производству текстильной и швейной продукции в Наманганской области за 205 млн долларов;

Wilmar International (Сингапур) намерена производить пищевую продукцию и кондитерские изделия в Ташкентской области за 200 млн долларов.

Кроме того, на форуме достигнуты договорённости с такими компания, как Orascom Investment (Египет), Bonafarm Grup (Венгрия), Sayar (США), Goldwind, Sinoma (Китай), Sam Yapi (Турция), Pasha Development (Азербайджан), Lasselsberger (Австрия), Petrosat Chexelsoton (Иран) о реализации новых инвестиционных проектов на 6,6 млрд долларов.

В мероприятии приняли участие более 2500 участников из 93 стран.

Одним из ключевых событий форума стала презентация региональных энергетических проектов (строительство Камбаратинской ГЭС-1 и Яванской ГЭС) иностранным инвесторам.Презентация прошла с участием премьер-министров Узбекистана и Кыргызстана.

Мероприятие включало программу из панельных сессий, дискуссий, деловых завтраков и круглых столов. Центральной темой стала роль государства, инвесторов и предпринимателей в поддержке малого и среднего бизнеса.

2 мая, в первый день работы Ташкентского международного инвестиционного форума, Шавкат Мирзиёев перечислил запланированные меры по усилению защиты прав инвесторов в Узбекистане: принятие закона «Об инвестициях» в новой редакции по стандартам ВТО, начало работы в стране Международного коммерческого суда и увеличение вдвое срока аренды земель для иностранных инвесторов.

Глава государства призвал инвесторов присоединиться к международным проектам с участием Узбекистана.