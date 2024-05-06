В Кашкадарьинской области из-за селевого потока обвалился мост через реку Кашкадарью, соединяющий Чиракчинский и Шахрисабзский районы. Информацию об этом, появившуюся в интернете, 6 мая подтвердила пресс-служба хокимията Чиракчинского района.

Фото: Kun.uz.

В сообщении отмечается, что по однополосному мосту проходит внутренняя хозяйственная дорога и он числится на балансе отдела благоустройства Шахрисабзского района.

В начале месяца Узгидромет предупреждал о возможности прохождения селей и паводков 3−6 мая в ряде регионов Узбекистана, в том числе в Кашкадарьинской области.