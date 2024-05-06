По факту избиения пятилетнего мальчика воспитательницей в детском саду №512 в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента проводится доследственная проверка. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Узбекистана Хаёт Шамсутдинов.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница режет торт и передаёт нож маленькой девочке, после чего поворачивается к детям, сидящим за столом. Далее видны только руки мальчика и слышны шлепки.

Воспитательница бьёт ребёнка и говорит: «Ты почему ведёшь себя как обезьяна? Я снимаю видео, чтобы отправить родителям. А ты ведёшь себя как обезьяна и всех смешишь. Я вам сказала молча сидеть. Тебе торта нет».

Детский омбудсман Сурайё Рахмонова сообщила, что инцидент произошёл 30 апреля в 11:00. Воспитательница группы №11 Н. Т. снимала на видео празднование дня рождения одного из воспитанников. По словам воспитательницы, ей не понравилось, как себя ведёт М. Д., и она несколько раз ударила его рукой по голове.