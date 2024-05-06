На чемпионате Азии по художественной гимнастике среди юниоров и взрослых в Ташкенте сборная Узбекистана завоевала 17 медалей — 10 золотых и 7 серебряных медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщила Федерация гимнастики Узбекистана.
Второе место заняла сборная Казахстана, третье место досталось гимнасткам из Японии.
Золотые медали
Сеньоры:
- Тахмина Икромова (мяч)
- Тахмина Икромова (булавы)
- Групповые упражнения (многоборье)
- Групповые упражнения (с 3 лентами и 2 мячами)
- Командное многоборье
Юниоры:
- Групповые упражнения (многоборье)
- Групповые упражнения (5 обручей)
- Групповые упражнения (5 пар булав)
- Лола Джураева (мяч)
- Виктория Никифорова (обруч)
Серебряные медали
Сеньоры:
- Тахмина Икромова (многоборье)
- Тахмина Икромова (лента)
- Наталья Усова (булавы)
- Групповые упражнения (5 обручей)
Юниоры:
- Мишель Нестерова (лента)
- София Усова (булавы)
- Командное многоборье
На чемпионат Азии 2−4 мая выступили более 90 спортсменок из 17 стран.
В стартовый день турнира гимнастки Узбекистана в групповых упражнениях завоевали золотую медаль и лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.