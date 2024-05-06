На чемпионате Азии по художественной гимнастике среди юниоров и взрослых в Ташкенте сборная Узбекистана завоевала 17 медалей — 10 золотых и 7 серебряных медалей и заняла первое место в общекомандном зачёте. Об этом сообщила Федерация гимнастики Узбекистана.

Второе место заняла сборная Казахстана, третье место досталось гимнасткам из Японии.

Золотые медали

Сеньоры:

  • Тахмина Икромова (мяч)
  • Тахмина Икромова (булавы)
  • Групповые упражнения (многоборье)
  • Групповые упражнения (с 3 лентами и 2 мячами)
  • Командное многоборье

Юниоры:

  • Групповые упражнения (многоборье)
  • Групповые упражнения (5 обручей)
  • Групповые упражнения (5 пар булав)
  • Лола Джураева (мяч)
  • Виктория Никифорова (обруч)

Серебряные медали

Сеньоры:

  • Тахмина Икромова (многоборье)
  • Тахмина Икромова (лента)
  • Наталья Усова (булавы)
  • Групповые упражнения (5 обручей)

Юниоры:

  • Мишель Нестерова (лента)
  • София Усова (булавы)
  • Командное многоборье

На чемпионат Азии 2−4 мая выступили более 90 спортсменок из 17 стран.

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В стартовый день турнира гимнастки Узбекистана в групповых упражнениях завоевали золотую медаль и лицензию на летние Олимпийские игры Париж-2024.

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