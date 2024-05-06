Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев будет почётным гостем на военном параде в честь 79-й годовщины Победы в войне 1941−1945 годов в Москве 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По приглашению президента России Владимира Путина на параде также будут присутствовать президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сиссоку Эмбало.

Вместе с Владимиром Путиным президенты также примут участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.