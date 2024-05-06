Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля подписал указ о совершенствовании механизмов выделения ипотечных кредитов и улучшению жилищных условий населения в 2024 года.

С 1 мая при выделении ипотечных займов для приобретения квартир на первичном рынке жилья отменяется требование страхования предмета ипотеки от страховых рисков. Глава государства отмечал, что отмена страхования ипотечного жилья, передаваемого под залог, позволит гражданам сэкономить около 5 млн сумов.

Кроме того, правительству поручено разработать проект документ по совершенствованию механизма привлечения денег физических и юридических лиц на строительство жилья (долевое участие).

В проекте должно быть предусмотрено внедрение порядка обязательного нотариального удостоверения договоров на участие в долевом строительстве жилых домов. Также в системе «Прозрачное строительство» будет предусмотрено ведение перечня подрядчиков, привлекающих деньги физических и юрлиц, на строительство жилья, меры ответственности в отношении подрядчиков, начавших долевое строительство без прохождения электронной регистрации, а также порядок мониторинга долевого строительства.

Кроме того, право на строительство многоэтажных жилых домов предоставляется также строительным организациям, имеющим электронную рейтинговую оценку «С» и «СС» в системе «Прозрачное строительство». До этого строить многоквартирные дома в рамках нового порядка могли компании с рейтингом CC и выше, а на массивах «Янги Узбекистон» — с рейтингом CCC и выше, то есть немного смягчаются требования по рейтингу.

При этом застройщикам с рейтингом «С» разрешается строить жилье этажностью не более 5 этажей, с рейтингом «СС» — жилье этажностью не более 9 этажей.

Для пополнения оборотных средств строительных компаний, участвующих в строительстве многоэтажных жилых домов на массивах «Янги Узбекистон», из республиканского бюджета направят 500 млрд сумов.

При этом Министерство экономики и финансов размещает эти средства в банках сроком на 18 месяцев, включая льготный период 12 месяцев, по основной ставке Центрального банка, а банки выделяют деньги в качестве кредитов строительным организациям с применением 2-процентной маржи.

Перечень застройщиков, которые смогут получить эти кредиты, составляется Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Центральным банком исходя из их рейтинга.

Работы по строительству на массивах «Новый Узбекистан» пешеходных дорожек, систем освещения и автостоянок, благоустройству и озеленению территорий, влкючая посадку деревьев выполняются хокимиятами и Советом министров Каракалпакстана за счёт средств местных бюджетов, собственных средств отраслевых организаций.

Для снижения себестоимости жилья и удовлетворения спроса на первичном рынке поручено принять меры по выявлению в Каракалпакстане и областях по 20 га земель несельскохозяйственного назначения, в Ташкенте — 60 га, а затем выставить их на аукцион для последующего строительства многоэтажных домов.

До 1 января 2025 года обнуляется таможенная пошлина при импорте тельфера (лебёдка) с приводом от электрического двигателя и подъёмных устройств (домкрата).