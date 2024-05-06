Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 апреля подписал указ о совершенствовании механизмов выделения ипотечных кредитов и улучшению жилищных условий населения в 2024 году.

Документом утверждается программа строительства в регионах многоэтажных домов с современным архитектурным обликом на 100 тысяч квартир. Строительным компаниям будут предоставляться компенсации и поручительства по кредитам на основе рыночных принципов.





По сумовым кредитам, выделенным застройщикам для строительства домов этажностью 9 и более этажей в Ташкенте, 7 и более этажей — в других городах, 5 и более этажей ­- в сельской местности, Компания по развитию предпринимательства предоставит поручительство и компенсации на срок до 24 месяцев по принципу «1+1» исходя из категории регионов.

Поручительства предоставят независимо от суммы кредита и в части займа, не превышающей 5 млрд сумов за каждый многоквартирный дом по ставке, превышающей основную ставку Центробанка на 4 п. п., но не более 1,75-кратного размера основной ставки.

С 1 января 2025 года строительные организации смогут получить кредиты по ставке (основная ставка ЦБ + 1%) за строительством домов на основе «зелёных» жилищных стандартов.

На финансирование ипотеки поручено выделить не менее 17 трлн сумов за счёт республиканского бюджета, а также Компании по рефинансированию ипотеки и собственных средств банков.

С 1 июня вводится практика выделения на основании рекомендации «махаллинской семёрки» ипотеки лицам, включённым в программу выведения из бедности и нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Сумма ипотечных займов за счёт средств Минэкономики и финансов составит до 120 млн сумов на срок до 20 лет по ставке, превышающей основную ставку Центрального банка на 4 п. п. (сейчас — 14+4%), на строительство, ремонт и реконструкцию индивидуального жилья. По таким займам выплачиваются субсидии на компенсацию части первоначального взноса в размере 15% выделяемого кредитам и на покрытие в течение пяти лет части процентных платежей, превышающих 12%.

Список семей, включённых в программу выведения из бедности, планируется вести на платформе «Онлайн махалла», а руководителям регионов поручено обеспечить их занятость, чтобы у них была возможность получения регулярного дохода.

Сокращается срок подачи заявления на получение ипотечных субсидий в рамках установленных параметров с 15 мая по 1 ноября (до этого было с 1 мая по 1 декабря). Субсидия на покрытие первоначального взноса с 2024 года составит фиксированные 30 млн сумов.

Субсидии на компенсацию части процентных платежей по кредитам на 2024 год выплачивается в части, превышающей 12%, а по кредитам в рамках программ на 2025 год и последующие годы — в части, превышающей основную ставку ЦБ.

Всего на рефинансирование 9136 ипотечных кредитов в 2024 году планируется направить 2,61 трлн сумов Компании по рефинансированию ипотеки, а также за счёт госбюджета 21882 кредитов на 7,54 трлн сумов на покупку нового жилья и 700 займов на 714 млрд сумов на строительство, реконструкцию и ремонт индивидульного жилья.

Всего планируется выплатить 27 тысяч субсидий на 2,36 трлн сумов.

Центральный банк в своём обзоре сообщал, что число сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане в 2023 году выросло на 4,4%. Высокому спросу, по данным регулятора, способствует востребованность ипотеки. Новостройки выросли в цене на 26,9%, жильё на вторичном рынке — на 23%. Цены за аренду жилья стабилизировались, снизившись на 1%.