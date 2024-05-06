Очередное заседание Юнусабадаского уголовного суда по делу Дмитрия Саттарова состоялось 3 мая. На этот раз оно было выездным и прошло в квартире семьи под председательством судьи Санжара Кучкарова, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Напомним, в декабре 2023 года 18-летнему Саттарову во время прогулки с собакой 40-летний прохожий Г. Р. сломал позвоночник, решив, что питомец парня проявил агрессию в сторону его ребёнка.

«Газета.uz» рассказывала об инциденте, о начале суда и предыдущем заседании, в ходе которого адвокат Саттарова Виктория Шмарковская просила суд технически обеспечить связь со своим подзащитным во время заседаний. В своём обращении она заявила, что при видеозвонке через ноутбук, который стоит на столе у судьи, Саттаров может слышать и видеть только председательствующего. Явиться на заседание юноша не может, так как при его травме ему противопоказано садиться и ходить в течение полугода. Поскольку суд не смог обеспечить связь с Саттаровым, заседания будут проводиться в выездном формате.

Версия Г. Р.

Процесс начался с допроса подсудимых. Первым начал Г. Р. Перед его выступлением судья Санжар Кучкаров спросил подсудимого: «Подтверждаете ли вы свои показания, которые давали ранее?»

«Да, частично», — ответил мужчина.

Г. Р. рассказал, что в воскресенье 17 декабря он вышел выкинуть мусор вместе со своим сыном. Ребёнок шёл с коробкой «на расстоянии 10−15 шагов» от отца.

По словам Г. Р., Дмитрий Саттаров в это время гулял со своей собакой и говорил по телефону. Общаясь с кем-то, он не уследил за собакой, которая напала на сына Г. Р. Мальчик испугался и успел отбежать от животного, когда расстояние между ним и собакой составило 20−30 см.

«У собаки был поводок, который Дмитрий не регулировал. Увидев это, я подошёл к нему, чтобы сделать замечание», — сказал Г. Р.

По его словам, когда он подошёл к парню, собака Дмитрия напала и на него. Он её оттолкнул, после чего Саттаров набросился на него и ударил в нос, пошла кровь.

«Началась перепалка. Мы обменивались ударами. Я упал на колено, а Дмитрий на спину», — сказал Г. Р.

Во время перепалки его сын стоял в 30 м от места конфликта. После падения Саттарова мужчина несколько раз попросил его успокоиться. Подбежал водитель автомобиля, который был рядом, и другие люди. Конфликт утих. Далее Дмитрий направился домой со своей собакой. Дождавшись ухода юноши, ушёл с сыном и сам Г. Р.

«У собаки был намордник?» — спросил его судья Санжар Кучкаров.

«Нет», — ответил Г. Р.

Г. Р. рассказал, что когда Дмитрий упал, он его не бил, а держал. Вся перепалка, по его словам, продолжалась меньше минуты — 30−40 секунд.

Адвокат Саттарова Виктория Шмарковская спросила Г. Р., почему в показаниях следствию он говорил, что повалил Дмитрия борцовским приёмом, а теперь меняет их.

«Борцовского приёма не было. Может быть, я неправильно объяснил», — сказал Г. Р.

«Зачем вы успокаивали Дмитрия?» — спросила Виктория Шмарковская.

«Чтобы мы не продолжали драться», — ответил подсудимый.

«Нанесла ли какой-то вред собака вашему ребёнку?» — спросил второй адвокат Дмитрия Саттарова Бахтиёр Набиев.

«Физический — нет, психический — да. После этой ситуации он боится собак и всячески их избегает, если встречает на улице. Заключение врача есть и приложено к делу», — сказал Г. Р.

«Собака не добралась до вашего сына. Он убежал. Так зачем вы подошли к Дмитрию? Вы хотели отомстить?» — спросил Бахтиёр Набиев.

«Нет. Я хотел поругать его за то, что он не следит за собакой. Намерений драться не было», — ответил Г. Р.

«Сколько ударов вы нанесли Дмитрию?» — спросил Набиев.

«Мы махались руками. Всего один-два моих удара попали в него», — рассказал мужчина.

Версия Дмитрия Саттарова

Далее судья Санжар Кучкаров обратился к Дмитрию Саттарову.

«Подтверждаете ли вы свои показания?» — спросил он юношу. Саттаров ответил положительно.

По словам Дмитрия, в тот день он, как обычно, прогуливался со своей собакой. Прошёл вокруг своего дома, затем школы и направился между домами обратно.

«С той стороны, с которой я пришёл, кто-то мне агрессивно крикнул. И хоть это был озлобленный крик, я решил подождать, вдруг я что-то нарушил», — сказал Дмитрий Саттаров.

По его словам, он не успел опомниться, как Г. Р. сначала пнул собаку, а затем ударил его рукой в висок. По словам Саттарова, когда Г. Р. его ударил, у него все поплыло перед глазами, из рук выпали телефон и поводок. Инстинктивно Дмитрий выставил перед собой руки, чтобы защититься. Саттаров сказал, что в ходе конфликта находился в шоковом состоянии, поэтому свои воспоминания об инциденте рассказывает по тому, что ощущал в тот момент.

«Потом я почувствовал, что Г. Р. обхватил меня двумя руками. В этот момент я как будто бы взлетел и упал на спину. При этом я чувствовал вес на себе — это был Г. Р. В момент падения в моей спине между третьим-четвёртым позвонками что-то хрустнуло», — рассказал Дмитрий.

Он продолжил, что после падения кричал от боли, просил о помощи, а также просил подать его вещи. По словам Дмитрия, около пяти минут он пытался сесть. Г. Р. на просьбы помочь не реагировал и не вызвал «скорую», сказал юноша. За конфликтом, по словам Саттарова, наблюдали двое свидетелей, которые не предприняли никаких мер. Домой Саттарова довела собака. Как он сумел добраться до дома, парень не помнит.

«Ваша собака дрессированная?» — спросил Дмитрия Саттарова судья.

«Да, я её дрессировал», — ответил Дмитрий.

«Почему ваша собака была без поводка?» — продолжил Санжар Кучкаров.

«Потому что она послушная. По этому маршруту мы гуляем с ней уже почти год», — сказал парень.

Судья спросил Дмитрия, как он сломал нос Г. Р.

«Предполагаю, когда он меня кидал, он сломал себе нос. После чего он упал на меня, — сказал Дмитрий. — По большей части я ощущал удары, не видя их».

Далее Виктория Шмарковская уточнила у своего подзащитного, была ли драка. Саттаров рассказал, что он «только выставил руки перед собой, чтобы защититься». Дмитрий назвал этот конфликт избиением со стороны Г. Р., а не дракой. По словам Саттарова, никаких ударов от него Г. Р. не получил.

Саттаров сказал, что после того, как он упал, Г. Р. нанёс ему удары ногами. Затем, по словам Дмитрия, Г. Р. отошёл и, пока Саттаров пытался встать, снимал юношу на телефон.

«Я никаких повреждений не наносил Г. Р. Я не могу признать того, что не делал», — сказал Дмитрий о переломе носа Г. Р.

Адвокат Г. Р. спросил Дмитрия, напала ли собака на его подзащитного. Дмитрий сказал, что Г. Р. пнул собаку сразу, как только подошёл к ней.

Говоря о самой перепалке, Дмитрий добавил, что после падения Г. Р., пиная его, кричал на него и несколько раз задал вопрос: «Успокоился?»

«Как далеко стояли от вас люди, которые наблюдали за конфликтом?» — спросил Дмитрия адвокат Г. Р.

«В полутора метрах от нас где-то. Они просто стояли и наблюдали», — ответил Дмитрий Саттаров.

Когда допрос подсудимых закончился, адвокат Саттарова Бахтиёр Набиев подал два ходатайства с просьбой приобщить к делу видеоматериалы, а также привлечь Г. Р. к ответственности по части 2 статьи 111 Кодекса об административной ответственности (жестокое обращение с животными в присутствии несовершеннолетнего или повлёкшее гибель либо увечье животных).

Следующее заседание состоялось в квартире Саттаровых в понедельник, 6 мая. Суд выслушал версию свидетеля. «Газета.uz» опубликует детали в ближайшее время.