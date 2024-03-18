Политика
Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента
Президент Узбекистана поздравил президента России Владимира Путина с «убедительной победой» на выборах. В послании отмечается, что высокая явка и итоги голосования «ещё раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы» реформ Владимира Путина.
На выборах президента РФ в Узбекистане проголосовало меньше людей, чем в 2018 году (+фото)
4661 человек проголосовал на воскресных выборах президента РФ в Узбекистане (в 2018 году — более 5500). В стране было открыто два участка — в Ташкенте и Самарканде. В столице в полдень очередь у посольства России растянулась на сотни метров (+фото).
Экономика
«Узбекнефтегаз» инвестирует сотни миллионов долларов в увеличение добычи газа, но его производство падает
Компания «Узбекнефтегаз» планирует потратить свыше 320 млн долларов на бурение газовых скважин, на их ремонт — 45 млн долларов, провести геологоразведочные работы на 79,6 млн долларов, чтобы добыть 29,3 млрд кубометров газа по итогам 2024 года. Это на 4,8 млрд кубометров меньше ранних прогнозов.
Humo Air при отмене рейсов нарушила закон — Комитет по конкуренции
Лоукостер Humo Air нарушил закон о защите прав потребителей, отменив 284 рейса, после чего пассажиры не смогли своевременно вернуть свои деньги, сообщил Комитет по конкуренции. По данным ведомства, перевозчик получил 3000 обращений и решил 2000 из них, вернув клиентам 1,5 млрд сумов.
Управление частью газопроводов передадут бизнесу
В Узбекистане намечено отменить монополию на доставку природного и сжиженного газа потребителям и привлечь частный бизнес к управлению сетями газораспределения с низким давлением.
«Сдерживание инфляции и поддержание стабильности валюты тесно связаны с экспортом» — президент
Президент Узбекистана вновь отметил важность экспорта. «Необходимо чётко понять один факт. Сдерживание инфляции и поддержание стабильности валюты тесно связаны с экспортом. Сколько бы мы ни производили продукции, если мы не создадим необходимые условия для экспорта, изменений не будет», — сказал он.
«Надо научить экспортёров правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары» — президент
Президент Узбекистана ознакомился с планами Агентства по карантину и защите растений, реализация которых должна довести экспорт сельхозпродукции до 3,5 млрд долларов. Шавкат Мирзиёев отметил важность правильной упаковки фруктов и овощей и создание кластерной системы в экспортных поставках.
Общество
На сквере Амира Темура устанавливают рекламные мониторы. Но их запрещено ставить у объектов культурного наследия
Рекламные конструкции возводят на резделительных островках у сквера Амира Темура в Ташкенте, хотя рядом с объектами культурного наследия их устанавливать запрещено (на сквере таких объектов семь). Конструкции закроют вид на здания и будут мешать водителям.
Узбекистан принимает меры по возвращению на родину двухлетней девочки, оставшейся без попечения родителей в России
Жительница Ташкента обратилась к детскому омбудсману Сурайё Рахмоновой с просьбой помочь вернуть из России в Узбекистан двухлетнюю внучку. Девочка оказалась в органах опеки после того, как мать оставила её няне и не вернулась за ней.
Дело юноши, которому сломали позвоночник во время прогулки с собакой в Ташкенте, передано в суд
Дело юноши из Ташкента, которому сломал позвоночник мужчина, напавший на его собаку, передано в суд. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном средней тяжести телесном повреждении с особой жестокостью, парню — в умышленном лёгком телесном повреждении.
На Навруз ожидаются осадки и понижение температуры
После периода очень тёплой погоды в начале недели с 20 марта на территорию Узбекистане ожидается вынос влажного воздуха. Временами пройдут дожди, 20−21 марта местами сильные. 21−22 марта ожидается понижение температуры до +10…+15 градусов.
Два офицера ОВД в Бухаре подозреваются в участии в незаконном обороте наркотиков
МВД Узбекистана сообщило о задержании двух офицеров УВД Бухарской области по подозрению в участии в незаконном обороте наркотиков. Первый работал начальником отделения уголовного розыска одного из ОВД Бухары, второй — в отделе по борьбе с наркотиками управления уголовного розыска УВД области.
В Бухаре опрокинулся автобус с 27 школьниками, один из них погиб
В Каганском районе Бухарской области автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с грузовиком и опрокинулся. Один из учеников получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Ещё один человек также получил травмы, 25 пассажирам оказана первая помощь на месте.
Мир
Как прошли выборы президента России
В России завершились трёхдневные выборы президента. На них в пятый раз побеждает Владимир Путин. В первые дни голосования на участках зафиксировали десятки случаев вандализма, а в последний день по России и за рубежом прошла акция «Полдень против Путина». Краткий обзор «Газеты.uz».
Во Франции одобрили законопроект о штрафах за быстрое производство модной одежды
Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, позволяющий налагать штрафы на бренды одежды за сверхбыстрое производство продукции. Таким образом власти хотят компенсировать негативное воздействие быстрой моды на окружающую среду.
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