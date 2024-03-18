Политика

Президент Узбекистана поздравил президента России Владимира Путина с «убедительной победой» на выборах. В послании отмечается, что высокая явка и итоги голосования «ещё раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы» реформ Владимира Путина.

4661 человек проголосовал на воскресных выборах президента РФ в Узбекистане (в 2018 году — более 5500). В стране было открыто два участка — в Ташкенте и Самарканде. В столице в полдень очередь у посольства России растянулась на сотни метров (+фото).

Экономика

Компания «Узбекнефтегаз» планирует потратить свыше 320 млн долларов на бурение газовых скважин, на их ремонт — 45 млн долларов, провести геологоразведочные работы на 79,6 млн долларов, чтобы добыть 29,3 млрд кубометров газа по итогам 2024 года. Это на 4,8 млрд кубометров меньше ранних прогнозов.

Лоукостер Humo Air нарушил закон о защите прав потребителей, отменив 284 рейса, после чего пассажиры не смогли своевременно вернуть свои деньги, сообщил Комитет по конкуренции. По данным ведомства, перевозчик получил 3000 обращений и решил 2000 из них, вернув клиентам 1,5 млрд сумов.

В Узбекистане намечено отменить монополию на доставку природного и сжиженного газа потребителям и привлечь частный бизнес к управлению сетями газораспределения с низким давлением.

Президент Узбекистана вновь отметил важность экспорта. «Необходимо чётко понять один факт. Сдерживание инфляции и поддержание стабильности валюты тесно связаны с экспортом. Сколько бы мы ни производили продукции, если мы не создадим необходимые условия для экспорта, изменений не будет», — сказал он.

Президент Узбекистана ознакомился с планами Агентства по карантину и защите растений, реализация которых должна довести экспорт сельхозпродукции до 3,5 млрд долларов. Шавкат Мирзиёев отметил важность правильной упаковки фруктов и овощей и создание кластерной системы в экспортных поставках.

Общество

Рекламные конструкции возводят на резделительных островках у сквера Амира Темура в Ташкенте, хотя рядом с объектами культурного наследия их устанавливать запрещено (на сквере таких объектов семь). Конструкции закроют вид на здания и будут мешать водителям.

Жительница Ташкента обратилась к детскому омбудсману Сурайё Рахмоновой с просьбой помочь вернуть из России в Узбекистан двухлетнюю внучку. Девочка оказалась в органах опеки после того, как мать оставила её няне и не вернулась за ней.

Дело юноши из Ташкента, которому сломал позвоночник мужчина, напавший на его собаку, передано в суд. Мужчине предъявлено обвинение в умышленном средней тяжести телесном повреждении с особой жестокостью, парню — в умышленном лёгком телесном повреждении.

После периода очень тёплой погоды в начале недели с 20 марта на территорию Узбекистане ожидается вынос влажного воздуха. Временами пройдут дожди, 20−21 марта местами сильные. 21−22 марта ожидается понижение температуры до +10…+15 градусов.

МВД Узбекистана сообщило о задержании двух офицеров УВД Бухарской области по подозрению в участии в незаконном обороте наркотиков. Первый работал начальником отделения уголовного розыска одного из ОВД Бухары, второй — в отделе по борьбе с наркотиками управления уголовного розыска УВД области.

В Каганском районе Бухарской области автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с грузовиком и опрокинулся. Один из учеников получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Ещё один человек также получил травмы, 25 пассажирам оказана первая помощь на месте.

Мир

В России завершились трёхдневные выборы президента. На них в пятый раз побеждает Владимир Путин. В первые дни голосования на участках зафиксировали десятки случаев вандализма, а в последний день по России и за рубежом прошла акция «Полдень против Путина». Краткий обзор «Газеты.uz».

Нижняя палата парламента Франции одобрила законопроект, позволяющий налагать штрафы на бренды одежды за сверхбыстрое производство продукции. Таким образом власти хотят компенсировать негативное воздействие быстрой моды на окружающую среду.

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