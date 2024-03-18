Компания «Узбекнефтегаз» планирует добыть 29,3 млрд кубометров газа в этом году, что ниже предыдущих прогнозов. Это следует из государственной программы на 2024 год.

52-я цель госпрограммы предусматривает бесперебойное обеспечение необходимыми энергоресурсами населения и отраслей экономики.

Для этого «Узбекнефтегаз» планирует провести ряд геолого-технологических мероприятий. В их числе — бурение 95 газовых скважин, восстановление эксплуатации 81 газовой скважины за счёт проведения комплексного капитального ремонта, проведение 42 технологических мероприятий.

В результате этого планируется добыть 29,3 млрд кубометров газа. Примечательно, что ответственными организациями за выполнение этой цели, помимо «Узбекнефтегаза», указаны частная компания Sanoat Energetika Guruhi (Saneg), частные нефтегазовые компании и другие зарубежные предприятия, работающие с «Узбекнефтегазом» в рамках соглашения о разделе продукции («Лукойл», «Газпром», Gas Project Development Central Asia AG).

Компания пока не раскрыла объёмы производства за 2023 год, однако в прошлом году прогноз по добыче был снижен с 34,1 млрд до 32,8 млрд кубометров, а затем до 32,3 млрд кубометров из-за «быстрого истощения текущих месторождений».

«Наши прогнозы по истощению текущих [месторождений] не оправдались. Они истощаются быстрее. Наши мероприятия [по увеличению добычи] недостаточны, чтобы поддерживать уровень добычи на уровне 34,1 млрд кубометров», — говорил бывший первый заместитель председателя «Узбекнефтегаза» Бехзод Усманов.

В 2022 году прогноз по добыче компании составлял 34 млрд кубометров, но фактический результат составил 32,2 млрд кубометров.

Бехзод Усманов в ноябре 2022 года озвучивал прогноз добычи до 2026 года. Судя представленному графику, естественная добыча на текущих месторождениях будет падать и дальше, поскольку для поддержания производства на уровне 34,1 млрд кубометров в 2024 году требуется компенсировать 4,6 млрд кубометров газа за счёт геологоразведки, в 2025 году — 7,1 млрд кубометров, в 2026 году — 9,6 млрд кубометров.

Инвестиции в геологоразведку и бурение скважин на сотни миллионов долларов

Согласно инвестиционной программе на 2023 год, «Узбекнефтегаз» планировал инвестировать 100 млн долларов на геологоразведочные работы, модернизацию и реконструкцию в структурных предприятиях — 48,8 млн долларов.

Кроме того, в прошлом году было намечено завершить программу по повышению добычи углеводородов (нефти и газа) в 2017—2023 годы стоимостью 1,15 млрд долларов, которая финансировалась российским «Газпромбанком» и китайским фондом «Шёлковый путь». В последний год реализации этой программы планировалось освоить 150 млн долларов.

Предусматривалась восстановление и бурение газовых и нефтяных скважин совместно с японской MUFG на 20 млн долларов, и столько же потратить с этой компанией на геологоразведку в инвестиционных блоках «Узбекнефтегаза».

В первом квартале 2024 года «Узбекнефтегаз» планирует инвестировать 117,8 млн (за год всего — 321 млн долларов) на бурение и оснащение скважин, ремонт скважин — 12 млн долларов ($45 млн), построить компрессорные станции на скважинах за 30,6 млн долларов (в 2024—2025 годы — 200 млн долларов), провести геологоразведочные работы — 27 млн долларов ($79,6 млн), провести строительные работы, модернизацию и реконструкцию в структурных предприятиях — 25 млн долларов (в 2024 году — $118,5 млн), провести технологические мероприятия в месторождениях — 9 млн долларов (всего $45 млн).

Согласно данным на август 2023 года, в Узбекистане имеется 296 нефтегазовых месторождений с подтверждённым объёмом газа в 1,85 трлн кубометров и жидких углеводородов на 150,3 млн тонны. «Узбекнефтегазу» принадлежат 122 месторождения (из которых 35 законсервированы) на 933,2 млрд кубометров (50,3%) и 53,3 млн тонн.

Как сообщало Агентство статистики, по итогам 2023 года в Узбекистане добыча газа сократилась почти на 5 млрд кубометров — до 46,7 млрд кубометров.