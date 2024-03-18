Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта провёл совещание по вопросам увеличения инвестиций и экспорта в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, а также диалог с действующими в этих сферах предпринимателями, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства подчеркнул, что отныне собрания будут проходить в форме встреч с представителями предприятий каждой отрасли, с решением волнующих их вопросов. На мероприятие были приглашены более 100 наиболее активных экспортёров-предпринимателей и представителей логистических предприятий.

По его словам, в прошлом году выращено 23 миллиона тонн плодоовощной продукции, в пищевой промышленности произведено продукции на 86 трлн сумов. По расчётам, из этой продукции можно выполнить экспорт на 5 млрд долларов. Однако его объём в 2023 году не превысил 2 млрд долларов, поскольку руководители экономического и агропромышленного комплексов, а также хокимы не смогли должным образом организовать работу и не решили проблему экспортёров, заявил он.

В прошлом году Узбекистан вышел более чем на 10 новых рынков, таких как Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Колумбия, Индонезия, а количество стран, в которые экспортируется местная продукция, достигло 85.





Однако 80% экспорта приходится на рынки 5 стран. То есть основная часть сельскохозяйственного экспорта приходится на «рынки с ценой ниже 1 доллара за килограмм».

В прошлом году 126 тысяч тонн винограда было экспортировано в 52 страны, из них 98 тысяч тонн (77,7%) было продано в 12 стран по цене менее 1 доллара за килограмм, указал Шавкат Мирзиёев. Напомним, в 2023 году продажа овощей и фруктов выросла до 1,76 млн тонн (+1,1%), а в стоимостном выражении — до 1,18 млрд долларов (+3,3%). Основными рынками экспорта плодоовощной продукции были Россия (37%), Пакистан (16,7%), КНР (12,3%) и Казахстан (10,3%).

Такая же ситуация и с экспортом вишни, персиков, хурмы, абрикосов, вишни, сливы, инжира, граната, миндаля, фасоли и маша, которые являются самыми популярными продуктами Узбекистана.

Президент заявил, что 1 миллион гектаров земель, высвобожденных от пшеницы, 508 тысяч гектаров приусадебных участков и 260 тысяч гектаров земель, выделенных населению, не используются в полной мере. Например, 16 районов вообще не экспортировали фрукты и овощи. Либо в 28 районах, где не высаживается хлопок, показатели экспорта неудовлетворительны. Системно не налажено сотрудничество между экспортёрами и фермерами по производству, хранению, сортировке и реализации продукции в этих районах, сказал глава государства.

Президент высказал резкое возражение хокимам районов, заместителям по вопросам сельского хозяйства и экспорта.

В этом году в рамках региональных программ планируется запустить по стране 528 проектов в сфере продовольствия на 833 млн долларов. Однако подверглось критике отсутствие проекта в этой сфере в 14 районах.

В этом году в пищевой промышленности планируется произвести продукции не менее чем на 100 трлн сумов и экспортировать на 1 млрд долларов. Однако некоторые пищевые предприятия не смогли получить оборотные средства, некоторые не выдержали конкуренции по качеству, поскольку их себестоимость была высокой из-за отсутствия эффективных технологий.





Аналогичным образом, 20 крупных предприятий пищевой промышленности не используют и половины своих мощностей из-за нехватки сырья, поиска рынка сбыта для своей продукции и проблем с оборотными средствами.

«Необходимо чётко понять один факт. Сдерживание инфляции и поддержание стабильности валюты тесно связаны с экспортом. Сколько бы мы ни производили продукции, если мы не создадим необходимые условия для экспорта, изменений не будет. Поэтому я готов выслушать все инициативы», — сказал президент.

Глава государства пообщался с предпринимателями, работающими в сфере, выслушал их мнения и предложения, чтобы увеличить экспорт сельхозпродукции до 3,5 млрд долларов.

На совещании 18 января Шавкат Мирзиёев назвал экспорт «вопросом жизни и смерти». «Если мы хотим продолжить валютный баланс, инвестиции или конвертацию [валюты], мы должны удерживать экспорт стабильным по отношению к импорту», — сказал он.

Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в 2023 году достиг 62,57 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 12 млрд долларов, или на 23,8%. Экспорт за год вырос на 23,8% — до 24,4 млрд долларов, импорт — до $38,1 млрд (+24%). Дефицит внешней торговли превысил 13,7 млрд долларов, что на 24,3% больше показателя 2022 года (-11,03 млрд долларов). Этот показатель был бы ещё больше, если бы не рекордный экспорт золота и положительный баланс по услугам.

На 1 марта золотовалютные резервы сократились до $32,2 млрд — минимум с сентябре прошлого года. Разницы между куплей и продажей валюты за 11 месяцев 2023 года достигла 11,4 млрд долларов.