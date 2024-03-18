На выборах президента России в Узбекистане в воскресенье проголосовал 4661 человек. Голосование проводилось с 8:00 до 20:00 на двух участках — в Ташкенте и Самарканде.

«Голосование прошло в спокойной, доброжелательной атмосфере», — сообщил посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов (цитата по пресс-службе посольства).

Вход в посольство России около 8:00 часов.



Количество проголосовавших оказалось ниже, чем на выборах президента России в марте 2018 года. Тогда в Узбекистане проголосовало более 5500 россиян.

На предыдущих выборах участки действовали в трёх городах — Ташкенте, Бухаре и Фергане, а ещё в четырёх городах — Навои, Самарканде, Гулистане, и Алмалыке — проводилось досрочное голосование. В этот раз досрочного голосования не было, а на выборы был отведён только один день вместо трёх дней в самой России.

Как сообщает корреспондент «Газеты.uz» люди начали подходить к посольству на улице Нукус в столице ещё до открытия участка. К 8:00 здесь было более 10 человек.





Ближе к полудню очередь из желающих проголосовать растянулась на сотни метров — начинаясь у ворот посольства, она дальше заворачивала на 8-й проезд улицы Миронщох.

По замеру через Яндекс.Карты, в районе 12:00 длина очереди составляла почти 500 м. На 14:00 она сократилась примерно до 300 м.

Длинные очереди наблюдались в полдень во многих городах России и мира — оппозиция призывала несогласных с политикой действующего президента прийти на участки к 12:00 17 марта.

По любопытному совпадению около полудня по улице перед посольством проехала поливальная машина, но она лишь выполняла свою коммунальную работу.





Обстановка была спокойная. Охраны было не очень много: две или три машины Национальной гвардии с экипажами. Часть сотрудников стояла вдоль улицы у входа в посольство, другая — на повороте с ул. Нукус на Мироншох-8. Проезд на эту улочку для машин был закрыт. Вдоль очереди время от времени курсировал местный участковый.





Недалеко от посольства прямо вдоль очереди стоял грузовик с российскими номерами с фотографиями Владимира Путина и патриарха Кирилла и надписями «Державный покров» и «Святая Русь».





В посольство пускали по два-четыре человека за раз. Голосующих тщательно проверяли, в том числе осматривали все ёмкости в сумках. Габаритные вещи, такие как большие сумки или чемоданы, просили оставить на входе.

Очередь была неоднородного состава — и молодые, и пожилые, и пары с детьми разного возраста. Пожилым разрешали зайти вне очереди.





На вопросы журналиста о том, что для них значит участие в выборах, стоявшие в очереди ответили, что они считают это своим гражданским долгом. Те, кто были вынуждены уехать из России после начала войны против Украины, отметили, что мечтают вернуться на родину, и голосование для них — как способ проложить путь домой.

«Голосую, чтобы не стыдно было детям в глаза смотреть», — сказал один собеседник. Пришедшие с детьми пояснили, что они хотели, чтобы дети видели, что их родители пытались что-то сделать для лучшего будущего.

Посольство также организовало приезд желающих проголосовать россиян из Чирчика, Алмалыка и Ангрена.





Немного поодаль от выхода из посольства стояли волонтёры независимого проекта «Голосуй за рубежом» (Vote Abroad), опрашивавшие проголосовавших. Вопросы были такие: доверяет ли голосующий результатам выборов, готов ли поделиться, как проголосовал, как давно живёт вне России, далеко ли от дома в Ташкенте до избирательного участка и другие.





Волонтёр сообщил корреспонденту «Газеты.uz», что их работа согласована с правительством и МИД Узбекистана. В то же время он отметил, что к правительству России они не имеют отношения.

В понедельник Центризбирком РФ сообщил, что действующий президент Владимир Путин набрал свыше 87% голосов — это самый высокий результат за его почти 25-летнюю историю руководства страной. Итоговая явка избирателей составила более 77%, что в российском ЦИКе также назвали рекордной в истории современной России.

На втором месте — Николай Харитонов от Коммунистической партии (4,3%), на третьем — Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,82%). Четвёртым идёт Леонид Слуцкий от Либерально-демократической партии — 3,2%.

Согласно данным ЦИК РФ, в Ташкенте за Владимира Путина голоса отдали 57,95%, за Владислава Даванкова — 31,92%.

Экзит-пол «Голосуй за рубежом» охватил 251 голосовавшего в Самарканде и 2141 в Ташкенте. Отвечать отказались 35% и 19% опрошенных, соответственно.

В первом городе 35% ответивших сообщили, что голосовали за Владимира Путина, в столице — 36%. За Даванкова проголосовали, соответственно, 18% и 36%. За Слуцкого, согласно экзит-полу, голоса отдали 1% опрошенных и в Самарканде, и в Ташкенте, за Харитонова — 0% в первом городе и 1% во втором.