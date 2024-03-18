В Узбекистане планируется отменить монополию на доставку природного и сжиженного газа потребителям и привлечь частный сектор к управлению газораспределительными сетями с низким давлением. Это следует из государственной программы на 2024 год.

До конца апреля Министерству экономики и финансов, Комитету по конкуренции, Министерству инвестиций, промышленности и торговли, Министерству юстиции поручено разработать и утвердить порядок передачи частному бизнесу сетей газораспределения природного и сжиженного газа.

На основе разработанного положения в 2024—2025 годах планируется определить «пилотные» регионы для передачи частному сектору.

До конца июля намечено провести переговоры с потенциальными компаниями и передать сети газораспределения в этих регионах частному сектору на конкретных условиях.

Сеть газораспределения — единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий).

В феврале президенту презентовали меры по энергетической безопасности Узбекистана. В их числе — реформа тарифов на газ и свет и введение соцнорм с 1 апреля, переоформление договоров на закуп электроэнергии на 49 млрд долларов, привлечение инвесторов к распределению и продаже электричества в Самарканде и другое. Кроме того, до 1 октября этого года минимум в пяти районах планируется передать частному оператору функцию доставки сжиженного газа населению.