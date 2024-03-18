Дело 18-летнего Дмитрия Саттарова, которого в декабре 2023 года избил незнакомый мужчина, от которого парень защищал свою собаку, передано в Юнусабадский районный суд несколько месяцев назад, но дата заседания ещё не назначена. Об этом «Газете.uz» сообщила мать юноши Кристина Саттарова.

Сообщение о том, что дело передано в суд, пришло ей в конце января на один из запросов о том, как продвигается следствие. Мать юноши также сообщила, что подала заявление о предварительном слушании, чтобы суд рассмотрел на нем снятие статьи с её сына. О результатах ей пока неизвестно.

Напомним, в начале зимы во время прогулки пёс Дмитрия подошёл к девочке и понюхал её. Отец ребёнка Г. Р. напал сперва на собаку, а затем, когда парень попытался её защитить, ударил Дмитрия, который упал спиной на бордюр. У юноши тогда были зафиксированы «ушиб мягких тканей головы, подкожная гематома верхнего века левого глаза, закрытый компрессионный перелом поясничного позвонка».

Позже стало известно, что Г. Р. также заявил на Дмитрия, поскольку у него зафиксирован перелом носа.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «г» части 2 статьи 105 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение, причинённое с особой жестокостью) Уголовного кодекса Узбекистана.

Дмитрию Саттарову также предъявлено обвинение — в соответствии с частью 2 статьи 109 (Умышленное лёгкое телесное повреждение, повлёкшее кратковременное расстройство здоровья продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня или незначительную стойкую утрату трудоспособности при отсутствии признаков преступления).

Реабилитологи, осмотрев Дмитрия, заявили, что ему нужно пролежать полгода и только потом начинать реабилитацию, до неё остаётся больше двух месяцев. Кристина Саттарова отмечает, что её сыну могут назначить временную инвалидность, но это может произойти лишь по прошествии 120 дней с момента получения травмы.

«Объяснили, что поясничный отдел — это отдел, на который приходится почти весь вес организма и встать или начать садиться сейчас, это произойдёт дальнейшая компрессия позвоночника (соответственно осложнения и ограничения нормальной деятельности ещё больше в будущем — такие, как защемление нерва, грыжи, сильные боли), а у него и так она — компрессия, — помимо перелома произошла на 1/3. Надо вылежать положенный срок. И только потом можно начать реабилитировать сына, массажем, физиотерапией, ЛФК, и другими процедурами, но не раньше», — рассказала мать пострадавшего.

Ранее женщина сообщила, что с 26 февраля в Ташкентском университете информационных технологий, где учится Дмитрий, начался 2 семестр, и ему разрешили пройти этот семестр дистанционно.