В России завершились выборы президента. Впервые они проходили три дня — с 15 по 17 марта. Как и ожидалось, их победителем стал Владимир Путин. В дни голосования по стране зафиксировали десятки случаев вандализма, а в последний день выборов прошла оппозиционная акция «Полдень против Путина». Главное об итогах голосования — в материале «Газеты.uz».

Путин побеждает с более чем 87%

По данным ЦИК РФ, после обработки более 99% протоколов действующий президент Владимир Путин набирает 87,32% голосов — это самый высокий результат за его почти 25-летнюю историю правления Россией. На выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%. Это будет его пятый срок на посту президента. Поправки к конституции в 2020 году позволили Путину обнулить предыдущие сроки.

На втором месте — Николай Харитонов от Коммунистической партии (4,30% голосов), на третьем — Владислав Даванков от партии «Новые люди» (3,82%). Четвёртым идёт Леонид Слуцкий от Либерально-демократической партии — 3,20%. В сумме они набрали менее 13% голосов. Независимых кандидатов на выборы не допустили.

Итоговая явка избирателей составила 77,44%. В российском ЦИК заявляют, что она стала рекордной в истории современной России.

Голосование также было организовано в оккупированных Россией украинских регионах. Как пишет Русская служба Би-би-си, жителей территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей принуждали участвовать в выборах на дому, а члены избирательных комиссий приходили к ним в сопровождении военных.

С переизбранием Путина уже поздравили президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана и Беларуси.

Сам Путин на пресс-конференции после оглашения данных ЦИК отметил, что результаты выборов — это «доверие» со стороны россиян и «надежда на то, что сделаем так, как запланировано». Высокую явку избирателей он связал с «драматизмом тех событий, через которые проходит страна» и «сегодняшней ситуацией».

Вандализм на участках

Выборы-2024 в России столкнулись с беспрецедентным уровнем вандализма, отмечают «Агентство», Republic и Русская служба Би-би-си. Только в течение первого дня голосования в стране зафиксировали не менее 15 случаев, когда избиратели заливали урны с бюллетенями чернилами или зелёнкой, а также пытались устроить поджог на избирательных участках.

По данным МВД России, по 52 случаям проноса красящих и горючих жидкостей на участки возбуждено 33 уголовных дела, в основном по статье о «воспрепятствовании осуществлению избирательных прав». Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы. Многие задержанные утверждают, что на эти инциденты их толкнули телефонные мошенники.

«Полдень против Путина»

В последний день выборов по всей России и во многих странах прошла масштабная оппозиционная акция «Полдень против Путина». Россиянам, выступающим против Владимира Путина, предлагалось прийти на избирательные участки 17 марта в 12:00 и проголосовать за любого альтернативного кандидата либо испортить бюллетень.

Издание «Вёрстка» пишет, что к полудню воскресенья образовались очереди на участках в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и других российских городах. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в ходе акции полиция задержала 85 человек в 21 городе России.

Очереди из избирателей во время акции «Полдень против Путина образовались и у российских посольств за рубежом: в Лондоне, Берлине, Тель-Авиве, Париже, Ереване, Таллине, Риге, Ереване, Пхукете, Бишкеке, Алматы и других. По подсчётам Би-би-си, в акции за границей приняли участие сотни людей, а в некоторых городах — тысячи. Они провели в очередях по несколько часов.

Большая очередь к 12:00 наблюдалась и у российского посольства в Ташкенте. По оценке корреспондентов «Газеты.uz», она растянулась до 500 метров. Избиратели, с которыми поговорила «Газета.uz», отмечали, что считают участие в выборах своим гражданским долгом.

Начало и конец очереди у посольства России в Ташкенте в полдень 17 марта.

По данным посольства РФ, 17 марта в Узбекистане проголосовали более 4600 россиян. Помимо Ташкента избирательный участок был открыт в Самарканде. Голосование прошло в «спокойной, доброжелательной атмосфере», отметили в дипмиссии.