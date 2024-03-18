18 марта в 10:30 в Каганском районе Бухарской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузовика, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

После столкновения автобуса под управлением 33-летнего О. Ш. и грузовика (бетономешалки) под управлением 40-летнего М. М. оба транспортных средства опрокинулись на бок.

Как сообщила изданию Xabar.uz ученица 9 класса школы №5, дети ехали в Бухарский областной музыкально-драматический театр.

«Мальчиков посадили в один автобус, девочек — в другой. Наш автобус ехал за автобусом, который попал в аварию. Такая страшная авария случилась на наших глазах», — рассказала девочка.

В результате ДТП один из школьников получил тяжёлые травмы и скончался в больнице. Погибший парень был учащимся 9 класса. Ещё один ученик был госпитализирован с травмами, остальным 25 оказана первая медицинская помощь.

Проводятся доследственные действия.

В УБДД УВД Бухарской области отказались сообщить «Газете.uz» детали происшествия.



