Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в понедельник поздравил президента России Владимира Путина с «убедительной победой» на выборах, прошедших в минувшие дни дня. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В послании главы нашего государства отмечается, что высокая явка избирателей и итоги состоявшегося голосования ещё раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ Владимира Путина», — отмечается в сообщении.

Шавкат Мирзиёев пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья, благополучия и больших успехов в его государственной деятельности, а народу России — мира и процветания», добавили в пресс-службе.

Голосование на выборах президента в РФ проходило с 15 по 17 марта. Владимир Путин, являющийся президентом с 2000 года, переизбирался на пятый срок.

На утро понедельника, согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ (по итогам обработки 99,67% бюллетеней), Владимир Путин набрал 87,32% голосов, Николай Харитонов от КПРФ — 4,3%, Владислав Даванков от «Новых людей» — 3,82% и Леонид Слуцкий от ЛДПР — 3,2%.