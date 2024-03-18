Узгидромет опубликовал прогноз погоды в Узбекистане на рабочую неделю. По данным агентства, в понедельник и вторник по большинству регионов сохранится сухая и очень тёплая погода.

Лишь в отдельных районах Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей днём 18 марта и местами по Каракалпакстану 19 марта возможен дождь.

Температура воздуха в первые два дня недели будет в пределах +15…+20 градусов Цельсия, местами — до +22, по югу — до +25…+28 градусов.

20−22 марта на территорию Узбекистана ожидается вынос влажного воздуха. По стране временами пройдут дожди, 20−21 марта местами сильные, в отдельных районах возможны грозы.

Температура воздуха 20 марта составит +15…+20 градусов, 21−22 марта ожидается постепенное понижение до +10…+15 градусов.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 20−21 марта местами усиление до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с.

В горных районах сохраняется лавинная опасность.

Ташкент

В столице 18−19 марта будет без осадков, 20−22 марта временами дождь, возможна гроза.

Ветер восточный с переходом на западный 5−10 м/с, 21 марта с усилением до 15−17 м/с.

Температура 18−19 марта составит +19…+22 градуса, 20 марта ожидается +17…+19, 21−22 марта — постепенное понижение до +10…+15.