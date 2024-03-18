На резделительных островках вокруг сквера Амира Темура в Ташкенте устанавливаются конструкции наружной рекламы, хотя это противоречит законодательству.

Корреспонденты «Газеты.uz» заметили здесь подготовительные работы в середине февраля. На двух островках треугольной формы сначала появилось ограждение в виде белых холстов высотой более 2 м. Они закрывают обзор водителям, создавая опасные ситуации.





Каркас одного кругового объекта уже установлен на островке в месте примыкания к скверу проспекта Мустакиллик (между гостиницей «Узбекистан» и историческим зданием «Узпромстройбанка») . Место для второй конструкции — около Курантов — пока просто ограждено белым холстом.

Похожая круговая конструкция, но большего размера, несколько лет назад была установлена на транспортном круге у гостиницы Grand Mir (бывшая гостиница «Россия»).

Установка новых рекламных конструкций противоречит законодательству Узбекистана в сфере рекламы. Согласно постановлению правительства о регулировании рынка наружной рекламы, объекты наружной рекламы запрещено устанавливать в радиусе 50 метров от границы территорий, которые должны быть свободными от рекламы.

В перечень таких мест входят здания Администрации президента, палат Олий Мажлиса, Верховного суда, Кабинета министров, Жокаргы Кенгеса Каракалпакстана, хокимиятов областей и города Ташкента, объекты культурного наследия и другие.

Вид на историческое здание банка.

На сквере Амира Темура насчитывается семь объектов культурного наследия. Это памятник Амиру Темуру, Музей истории Темуридов, оба корпуса Ташкентского государственного юридического университета, Дом фотографии, Ташкентские куранты, а также здание «Узпромстройбанка» и бывшее здание Дома писателей.

Вид на гостиницу «Узбекистан».

Сначала рабочие залили бетонный фундамент на газоне первого островка. Через некоторое время основание исчезло. В начале марта на островке появилась белая ткань, чуть позже на вновь залитый фундамент установили круговую конструкцию.

Место будущей конструкции у Курантов.

Уже установленная конструкция и будущий второй объект принадлежат компании 7MediaGroup. Это «Газете.uz» подтвердили в отделе продаж компании.

Согласно сайту компании, она владеет более 50 LED-мониторами в столице, в том числе конструкциями на «президентской трассе», среди которых крупные мониторы на перекрёстках улицы Аккурган с проспектом Мустакиллик, улиц Мирзо Улугбека и Буюк ипак йули, Нукус и Истикбол.

Установка панелей вечером 18 марта.

«Газета.uz» узнала, что размеры многих мониторов компании превышают допустимые габариты, установленные дизайн-кодом, который разработал Департамент цифрового развития при хокимияте столицы. Документ уже утверждён городским кенгашем народных депутатов. Ожидается принятие решения хокима о вступлении этих норм в силу.





Регулированием рынка наружной рекламы в Ташкенте занимается проектный офис «Наружная реклама» Департамента цифрового развития. В прошлогоднем интервью «Газете.uz» специалисты проектного офиса рассказывали о планах по очищению города от визуального мусора и проблемах, препятствующих этой цели.

Здесь же на сквере между двумя корпусами ТГЮУ на улице Сайилгох (Бродвей) установлена наружная реклама компании Pepsi в виде арки. Как отмечено выше, эти здания также считаются объектами культурного наследия.

По имеющейся у «Газеты.uz» информации, в настоящий момент ведутся административные процедуры по подготовке законного демонтажа конструкций.