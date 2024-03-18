На резделительных островках вокруг сквера Амира Темура в Ташкенте устанавливаются конструкции наружной рекламы, хотя это противоречит законодательству.
Корреспонденты «Газеты.uz» заметили здесь подготовительные работы в середине февраля. На двух островках треугольной формы сначала появилось ограждение в виде белых холстов высотой более 2 м. Они закрывают обзор водителям, создавая опасные ситуации.
Каркас одного кругового объекта уже установлен на островке в месте примыкания к скверу проспекта Мустакиллик (между гостиницей «Узбекистан» и историческим зданием «Узпромстройбанка») . Место для второй конструкции — около Курантов — пока просто ограждено белым холстом.
Похожая круговая конструкция, но большего размера, несколько лет назад была установлена на транспортном круге у гостиницы Grand Mir (бывшая гостиница «Россия»).
Установка новых рекламных конструкций противоречит законодательству Узбекистана в сфере рекламы. Согласно постановлению правительства о регулировании рынка наружной рекламы, объекты наружной рекламы запрещено устанавливать в радиусе 50 метров от границы территорий, которые должны быть свободными от рекламы.
В перечень таких мест входят здания Администрации президента, палат Олий Мажлиса, Верховного суда, Кабинета министров, Жокаргы Кенгеса Каракалпакстана, хокимиятов областей и города Ташкента, объекты культурного наследия и другие.
На сквере Амира Темура насчитывается семь объектов культурного наследия. Это памятник Амиру Темуру, Музей истории Темуридов, оба корпуса Ташкентского государственного юридического университета, Дом фотографии, Ташкентские куранты, а также здание «Узпромстройбанка» и бывшее здание Дома писателей.
Сначала рабочие залили бетонный фундамент на газоне первого островка. Через некоторое время основание исчезло. В начале марта на островке появилась белая ткань, чуть позже на вновь залитый фундамент установили круговую конструкцию.
Уже установленная конструкция и будущий второй объект принадлежат компании 7MediaGroup. Это «Газете.uz» подтвердили в отделе продаж компании.
Согласно сайту компании, она владеет более 50 LED-мониторами в столице, в том числе конструкциями на «президентской трассе», среди которых крупные мониторы на перекрёстках улицы Аккурган с проспектом Мустакиллик, улиц Мирзо Улугбека и Буюк ипак йули, Нукус и Истикбол.
«Газета.uz» узнала, что размеры многих мониторов компании превышают допустимые габариты, установленные дизайн-кодом, который разработал Департамент цифрового развития при хокимияте столицы. Документ уже утверждён городским кенгашем народных депутатов. Ожидается принятие решения хокима о вступлении этих норм в силу.
Регулированием рынка наружной рекламы в Ташкенте занимается проектный офис «Наружная реклама» Департамента цифрового развития. В прошлогоднем интервью «Газете.uz» специалисты проектного офиса рассказывали о планах по очищению города от визуального мусора и проблемах, препятствующих этой цели.
Здесь же на сквере между двумя корпусами ТГЮУ на улице Сайилгох (Бродвей) установлена наружная реклама компании Pepsi в виде арки. Как отмечено выше, эти здания также считаются объектами культурного наследия.
По имеющейся у «Газеты.uz» информации, в настоящий момент ведутся административные процедуры по подготовке законного демонтажа конструкций.