Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 марта посетил Агентство по карантину и защите растений, где ознакомился с текущей работой и планами ведомства, сообщила пресс-служба главы государства.

Один из проектов — мобильное приложение «Агрокумакчи», в котором можно получить полезную информацию о защите растений, услуги в этой сфере, советы по экспорту.

Ещё один проект — платформа Asiaexport.se, который должен связать местных экспортёров с иностранными покупателями. Она будет содержать информацию не только о плодоовощной продукции и сухофруктах, но и о соках, товарах для дома, кондитерских изделиях, текстиле, продукции кожевенной и фармацевтической отрасли.





Также представлена информация о сотрудничестве агентства в рамках международной системы ePhyto solution, через которую происходит обмен фитосанитарными сертификатами в электронном виде с 119 странами. В этом году планируется получить фитосанитарное разрешение на экспорт 24 видов продукции ещё в восемь стран.

В результате указанных решений в этом году планируется довести экспорт сельскохозяйственной продукции с почти 2 млрд до 3,5 млрд долларов.

Глава государства подчеркнул, что для этого необходимо расширить производство экспортоориентированной продукции и повысить информированности фермеров и дехкан.





«В этой сфере есть правовая база, мы достигли соглашений со многими странами. Но экспортёры продают свою продукцию с трудом. Поэтому необходимо создать постоянную площадку для диалога с экспортёрами. Хокимам необходимо знакомить экспортёров с продукцией, выращиваемой в регионе, а послы — с динамикой спроса и цен на внешних рынках», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент остановился на упаковке фруктов и овощей, которая должна соответствовать международным стандартам и иметь современный дизайн.





«Тогда будут качество, национальный бренд и добавленная стоимость будет высокой. Поэтому необходимо научить экспортёров правильно, аккуратно и красиво упаковывать товары, — отметил он.

Президент подчеркнул важность системной работы для предотвращения попадания просроченной и некачественной продукции в экспортные поставки.

«В этой области также должна быть кластерная система. Необходимо на всех этапах, начиная от обучения и заканчивая посадкой культур, удобрением, сбором урожая и сортировкой, обеспечить взаимосогласованность и высокое качество». — сказал он.





Кабинету Министров поручено разработать трёхлетнюю программу для совершенствования этой системы и планомерной организации экспорта. Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность расширения международного сотрудничества для ориентации экспорта в относительно дорогие рынки.

Глава государства также ознакомился с современной лабораторией агентства и дал указания по повышению её научного потенциала, освоению мировых научных достижений и быстрому внедрению их в соответствующие ведомства.

Здесь же были продемонстрированы техника и оборудование, используемые в агрохимической системе.

Отмечалось, что из-за рубежа завезены высокоэффективные энтомофаги для борьбы с вредными насекомыми. С участием опытных экспертов разработаны руководства по выращиванию, хранению, упаковке и доставке каждого продукта. Создано 10 мобильных лабораторий.





В этом году в регионах планируется организовать ещё 10 мобильных лабораторий. 6000 садов, более 3000 виноградников и полей, 344 упаковочных предприятия должны быть приведены в соответствие с международными фитосанитарными требованиями. Все процессы, связанные с обращением пестицидов, поручено оцифровать и положить конец ввозу и нелегальной торговле некачественными пестицидами.

Президент дал указания по повышению квалификации специалистов сферы и обеспечению доступности услуг агентства каждому фермеру и владельцу приусадебного участка.