Лоукостер Humo Air был признан нарушившим закон «О защите прав потребителей» из-за отмены рейсов и несвоевременного возврата денег клиентам. Об этом заявил Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Узбекистана.

Напомним, авиакомпания временно приостановила полёты по Узбекистану в связи с подготовкой к запуску международного авиасообщения. Все рейсы после 10 марта были отменены. В Humo Air также сообщили «Газете.uz», что прекращают внутренние рейсы до начала апреля, пока в Узбекистан не прибудут новые борты. Всего ожидается поставка трёх самолётов. Продажа авиабилетов, в том числе на зарубежные направления, как ожидается, возобновится с середины марта — на апрель.

Spot сообщил, что авиакомпания договорилась с болгарской компанией Fly2Sky о возврате воздушных судов, взятых в лизинг, «из-за текущих условий лизингового контракта, которые не позволяют развиваться по намеченному бизнес-плану». Перевозчик должен получить самолёты от нового лизингодателя уже в апреле.

Комитет по конкуренции изучил ситуацию и выяснил, что в 2024 году Humo Air отменила 284 рейса, и пассажиры, купившие авиабилеты, не смогли вернуть свои деньги. Установлено, что авиакомпания нарушила требования статей 19 и 21 закона «О защите прав потребителей», говорится в сообщении.

В частности, по статье 19 закона исполнитель обязан выполнить работу (оказать услугу) в срок, объёме и качестве, установленных правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором. По статье 21 продавец не вправе настаивать на приобретении потребителем за плату дополнительных товаров или предоставлении дополнительных услуг, а также взимать плату за неоказанные услуги.

По данным ведомства, в Humo Air поступило 3000 обращений потребителей, из которых были удовлетворены 2000, клиентам возвратили 1,5 млрд сумов за приобретённые билеты. По просьбе 6 потребителей компания приобрела за свой счёт билеты у другой авиакомпании на сумму 7,5 млн сумов. Авиаперевозчик также принимает меры по возврату денег пассажирам, рейс которых был отменён, говорится в сообщении.

В Комитете по конкуренции заявили, что установили контроль над полным возмещением средств потребителям за неиспользованные авиабилеты.

Humo Air прокомментировала задержку с возвратом средств. «Мы ежедневно получаем много заполненных заявлений на возврат денежных средств. Однако лишь некоторые из них содержат корректную и полную информацию, необходимую для проверки и проведения платежа на счёт пассажира. Многие заявления подаются повторно, некоторые — за уже совершенные полёты, также указываются суммы, превышающие стоимость купленного билета, во многих отсутствуют необходимые данные. Например, вчера из 477 обработанных заявлений прошли проверку и будут возвращены только 97, остальные — отклонены из-за неверных данных», — отмечается в сообщении компании от 17 марта.

Компания через соцсети оповещает клиентов о возмещении средств. Деньги на карты Uzcard возвращаются в течение 5 дней, Humo — в течение 7 дней (может быть быстрее в зависимости от работы банков). 13 марта компания сообщила о возврате средств 4971 клиенту. Компания также публиковала инструкцию о том, как вернуть деньги.