Нижняя палата парламента Франции на прошлой неделе одобрила законопроект, предусматривающий штрафы за сверхбыстрое производство модной продукции, продаваемой такими компаниями, как китайская Shein, пишет Reuters.

Таким образом французские власти хотят компенсировать негативное воздействие быстрой моды на окружающую среду.

Законопроект предусматривает постепенное увеличение штрафов до 10 евро за отдельный предмет одежды к 2030 году, а также запрет на рекламу такой продукции.

Все депутаты единогласно проголосовали за проект закона. Теперь его должен одобрить Сенат.

Ранее Министерство окружающей среды Франции также предложило Евросоюзу запретить экспорт бывшей в употреблении одежды, чтобы решить обостряющуюся проблему текстильных отходов.