В офис детского омбудсмана Узбекистана Сурайё Рахмоновой поступило обращение от жительницы Ташкента В. Д. с просьбой помочь вернуть внучку, которая находится в органах опеки в Люберецах в Московской области России.

Женщина сообщила, что её двухлетняя внучка З. Н. уже месяц находится в органах опеки. Мать З. А. оставила её няне и не вернулась за ней, после чего няня обратилась в полицию. Сотрудники полиции передали ребёнка в органы опеки, где её оформили как брошенного ребёнка и дали новые имя и фамилию.

По запросу детского омбудсмана Министерство иностранных дел и Национальное агентство социальной защиты Узбекистана изучили ситуацию.

МИД, в частности, сообщил, что девочка была доставлена в органы опеки без каких-либо документов. В связи с этим российская сторона сообщила, что личность ребёнка должен установить суд, и назначила проведение ДНК-теста для подтверждения родства дочери с матерью.

Мать девочки обратилась в суд в России с заявлением об официальном подтверждении родственных связей с дочерью.

В свою очередь, центр социальных услуг «Инсон» агентства соцзащиты направил в органы опеки России необходимые документы для передачи внучки под опеку В.Д.

«Сейчас со стороны детского омбудсмана, Национального агентства социальной защиты и МВД принимаются всевозможные меры по возвращению несовершеннолетней З. Н. из России в Узбекистан», — говорится в сообщении.

Напомним, год назад в Узбекистане была введена административная и уголовная ответственность за оставление ребёнка без опеки за рубежом. Первое такое действие является правонарушением, за него назначается штраф от 10 до 50 базовых расчётных величин. Правонарушитель также обязан вернуть ребёнка в Узбекистан в течение 30 дней или исправиться.

За повторное такое действие, либо если ребёнка не вернули в Узбекистан, наступает уголовная ответственность. Преступление наказывается штрафом от 50 до 100 БРВ или исправительными работами до 3 лет или ограничением свободы от 1 года до 3 лет либо лишением свободы до 3 лет. Отягчающие обстоятельства могут повлечь лишение свободы вплоть до 8 лет.