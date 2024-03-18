Два офицера УВД Бухарской области были задержаны 16 марта по подозрению в участии в незаконном обороте наркотических веществ, сообщила в понедельник пресс-служба МВД Узбекистана.

Их задержали в момент совершения преступления в рамках оперативного мероприятия, проведённого совместно правоохранительными органами.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 через статью 25 (приготовление к незаконной продаже наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах) Уголовного кодекса. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы до 20 лет.

В заявлении пресс-службы МВД говорится: «Сегодня во всех государственных органах и правоохранительных органах ведётся непримиримая борьба с проявлениями коррупции. В том числе активно ведётся чистка рядов органов внутренних дел от сотрудников, склонных к совершению разных правонарушений».

Начаты следственные действия. В заявлении отмечается: «Продолжается работа по обеспечению неотвратимости наказания за любые преступные действия и борьба с коррупцией».

В Facebook-группе «Халк назорати» опубликована копия специального сообщения УВД Бухарской области заместителю министра внутренних дел Даврону Назармухамедову, в котором говорится, что оба задержанный сотрудника были в звании майора. Подлинность документа «Газете.uz» подтвердили в МВД.

Первый с сентября 2022 года работал начальником отделения уголовного розыска отдела внутренних дел №3 Бухары (в ОВД служил с 2010 года), второй с июля 2023 года был старшим оперативным представителем отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ управления уголовного розыска оперативно-розыскной службы УВД Бухарской области (в ОВД — с 2012 года).