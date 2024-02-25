«Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт» — так бывший министр народного образования Шерзод Шерматов комментировал в 2020 году инцидент в Джизаке, где у школьников измеряли линейкой длину волос. С тех пор сменилось два министра, но попытки буквально «постричь под одну гребёнку» продолжают происходить в школах. Очередной инцидент случился в школе №2 в Навои, где мальчиков собрали в спортзале и постригли. Детский омбудсман заявила, что такое отношение к детям абсолютно недопустимо. В Нацгвардии, чьи сотрудники оказались на фото, утверждают, что они пытались остановить процесс.

Президент Шавкат Мирзиёев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани. Он отметил, что в Узбекистане уверены в победе Путина на предстоящих выборах и ждут его с визитом. Стороны обсудили развитие спорта, создание совместного фонда, проект Трансафганской железной дороги и другие вопросы.

В Узбекистане планируется сократить использование наличных денег и внедрить безналичные расчёты для бюджетных организаций, оказывающих услуги населению, застройщиков при реализации жилья физлицам и других. В безналичную форму намечено перевести оптовую торговлю древесиной, автошинами и сахаром.

В, детсадах, школах и вузах намечено запретить употребление и продажу газированных и сладких напитков, энергетиков и переработанных продуктов с высоким содержанием солей.

Раз в месяц в Ташкенте будет проходить «День без автомобиля». Указ об этом подписал президент. Руководителям и работникам всех органов власти поручено «показывать личный пример» путём прибытия на работу на общественном транспорте. С 1 марта также запрещается передвижение грузовиков и прицепов массой более 10 т в часы пик. Кроме того, в столице, Нукусе и областных центрах до 2030 года поэтапно ограничат эксплуатацию автомобилей, не соответствующих стандартам «Евро-5» и выше.

В Узбекистане планируется ввести систему декларирования (налогообложения) для граждан, которые продали более двух автомобилей в течение года. Эта мера направлена на предотвращение спекуляций при перепродаже машин. Также могут сократить число невычитаемых расходов при расчёте налога на прибыль.

У крупнейшего газохранилища в Узбекистане «Газли» сменился учредитель. Российский «Форус» передал контрольную долю (60%) в СП Gazli Gas Storage компании Daxon Holdings из Гонконга, о которой в интернете практически нет информации. Что известно о проекте?

В Узбекистане планируют возмещать потребителям ущерб за перебои в поставке электроэнергии. Поправки внесут в типовой договор электроснабжения. Детали.

Почти 40 туркомпаний Узбекистана, отправляющих паломников в умру, могут приостановить работу. Эти компании сотрудничали с Panorama Airways, по вине которой тысячи паломников застряли в Саудовской Аравии.

Банки Узбекистана приостановили работу с системой переводов Contact. Оператором сервиса является QIWI Банк, у которого Центробанк России отозвал лицензию.

Трое граждан Индии погибли и десятки пострадали в результате обрушения железных конструкций на стройплощадке медно-обогатительной фабрики АГМК в Ташкентской области. Возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности.

С 1 октября планируется внедрить социальную карту для граждан, получающих социальную помощь. С помощью этой карты можно будет пользоваться льготами в транспортной и коммунальной сферах.

За 5 лет преступность в Узбекистане выросла в 2,3 раза — с 46 тысяч до 104 тысяч в год. После резкого скачка в 2021 году наблюдается постепенное снижение — в прошлом году оно составило 1,1%. При этом за год выросло количество особо тяжких и тяжких преступлений.

Колонка: Защита культурного наследия Узбекистана как системная проблема. Всё больше граждан беспокоят угрозы исторической застройке городов и судьбы отдельных памятников архитектуры. Историк архитектуры Борис Чухович в колонке для «Газеты.uz» пишет о том, что из опыта Канады и Франции может перенять Узбекистан, чтобы решить проблему сохранения культурного наследия.

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