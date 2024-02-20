Систему декларирования для физических лиц, которые продали свыше двух автомобилей в течение года, планируется ввести в Узбекистане. Об этом говорилось на презентации Агентства стратегических реформ, представленной президенту Узбекистана 13 февраля. «Газета.uz» ознакомилась с ней.

Отмечается, что в 2022 году около 33 тысяч граждан приобрели 3 и более автомобилей. Система декларирования направлена на предотвращение спекуляции и получение дополнительных 30 млрд сумов в бюджет.

Для борьбы с перекупщиками компания UzAuto Motors увеличивала срок поставки автомобиля покупателю до 120 дней, если одно лицо покупало более двух автомобилей одной модели в год. При этом каждый последующий автомобиль смещается в конец очереди.

В конце прошлого года в правила продажи новых автомобилей в Узбекистане внесли изменения. UzAuto Motors теперь сможет отказывать клиенту в заключении нового контракта на поставку машины, если с ним заключено более двух договоров купли-продажи в течение 12 месяцев.

В ноябре финансист Отабек Бакиров предлагал облагать налогом доходы спекулянтов, которые занимаются перепродажей автомобилей. «Почему нельзя применить подоходный налог в размере 12% от рыночной цены автомобиля на автомобиль, проданный в течение одного года? Сегодня если дом продаётся в течение 3 лет [после покупки], разница облагается налогом», — отметил он.

С учётом дефицита предложения автомобилей со стороны UzAuto Motors он предлагал смягчить таможенный режим для импорта автомобилей и либерализовать цены автопроизводителя.

Отметим, в России, к примеру, если автомобиль был в собственности менее 3 лет, необходимо оформить декларацию и заплатить налог на доходы физлиц (НДФЛ) от суммы полученного дохода.

Кроме того, согласно презентации, планируется сократить число невычитаемых расходов при расчёте налога на прибыль с 36 до 30 (в предыдущей редакции Налогового кодекса было 18). Для сравнения: в Казахстане число таких расходов составляет 23, в Кыргызстане — 20, Азербайджане — 9, в Китае — 8.

Предлагается также отменить налог на добавленную стоимость (НДС) при приватизации государственного имущества. Отмечается, что стоимость приватизируемого объекта «искусственно завышается на 12%». Например, здание больницы в плачевном состоянии выставлено на аукцион за 1,3 млрд сумов, но также необходимо заплатить НДС в 162 млн сумов.

Нулевую ставку НДС планируется применять для компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров по единым тарифам. Например, у «Алпомиштранса» из Андижана, закупившего за 9 млрд сумов автобусы и микроавтобусы, нет возможности взять в зачёт НДС.

Как мы сообщали ранее, в Узбекистане планируется сократить использование наличных денег и внедрить безналичные расчёты для бюджетных организаций, оказывающих услуги населению, застройщиков при реализации жилья физлицам и других. В безналичную форму намечено перевести оптовую торговлю древесиной, металлом, автошинами и сахаром.