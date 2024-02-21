С 1 октября в Узбекистане появится социальная карта для финансирования всей социальной помощи, оказываемой населению. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании во вторник, передаёт его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

В первую очередь на новую систему финансирования перейдут фонды «Саховат и кумак» («Доброта и поддержка»), фонды «женской» и «молодёжной» тетрадей, а затем поэтапно остальные 74 вида социальных пособий и помощи.

С помощью социальной карты можно будет пользоваться льготами в сфере транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

В пресс-службе Агентства социальной защиты «Газете.uz» уточнили, что карта также будет выполнять функцию идентификационной карты.

Для примера: В России имеется банковская социальная карта — это одновременно платёжный инструмент и льготная карта. С её помощью можно оплачивать покупки, а также бесплатно ездить в общественном транспорте, получать скидки в магазинах и т. д.

Глава государства также отметил, что за счёт цифровизации социальных услуг была оказана помощь 2000 одиноким людям, которые нуждаются в опеке других.

Например, за одинокой женщиной-инвалидом, проживающей в Навои, ухаживал 12-летний ребёнок и не посещал школу. За ней был закреплён социальный работник, благодаря чему ребёнок пошёл в школу, а социальное положение семьи улучшается.

Системой социальной защиты охвачено 250 услуг, но более чем о половине из них жители не знают, сказал Шавкат Мирзиёев. Например, 33 тысячи родителей, которые могут получать пособие по уходу за ребёнком-инвалидом, не пользуются этим.

Для оказания комплексной поддержки населению, нуждающемуся в социальной защите, президент поручил упростить и ускорить процессы оказания услуг:

разработать критерии определения категорий нуждающихся и того, какая именно помощь необходима;

для каждого нуждающегося гражданина будет разработана индивидуальная программа социальных услуг.

Для «махаллинской семёрки» будет введена единая анкета по социальным услугам.

Все социальные услуги в махалле будут поэтапно предоставляться на основе договора социального обслуживания.