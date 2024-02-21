Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля в рамках рабочего визита в Казань провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поздравил коллегу с проведением первых международных «Игр будущего», совмещающих традиционный и киберспорт.
«Приезжать в такой прекрасный исторический город Казань, как я вам говорил по телефону, мне всегда приятно. И сегодня эта удивительная идея, ваша инициатива, 300 команд, более 100 государств, 104. Мы же тоже создали Федерацию [киберспорта], но эта ваша инициатива, наверное, найдёт своё дело, потому что мы должны опережать идеи нашей молодёжи, создавать им условия… Всё равно сейчас молодёжь сидит на компьютере, киберспорте. А если они будут и киберспортом, и традиционным спортом заниматься,. мы этим их заставляем немножко двигаться», — сказал он (цитата по видео, опубликованному ТАСС).
«Наш министр спорта с вашим министром в очень серьёзном контакте. С чего Россия начинала? У вас уже два года опыта есть, методика, методология. Я дал поручение, прежде чем готовиться сюда, [проработать,] как мы это будем внедрять в школы, в высшие учебные заведения. Это тоже большой вопрос. Думаю, что если мы вместе с вами, ваш накатанный опыт возьмём, это было бы очень здорово для нас», — заявил Шавкат Мирзиёев.
Президент Узбекистана прокомментировал предстоящие президентские выборы в России, который пройдут с 15 по 17 марта.
«Скоро в России большое политическое событие, мероприятие — выборы президента. Мы уверены, что народ России уже, наверное, проголосовал. И мы считаем, что в Узбекистане очень уверены в вашей абсолютной победе. Как мы с вами и договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан. Я всей команде своей сказал, что этот визит должен быть, как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям. Я очень серьёзно готовлюсь», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Владимир Путин подчеркнул, что успешно реализуется идея создания фонда для поддержки инвестиционных проектов. По его словам, у фонда «хорошее наполнение — 500 млн долларов». «Это может быть хорошим действенным инструментом… для реализации тех планов, которые мы наметили».
Шавкат Мирзиёев сообщил, что поставил «очень важный вопрос» перед российской делегацией, посетившей Ташкент на прошлой неделе во главе с вице-премьером, главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром транспорта Виталием Савельевым.
«И товарооборот более 10 млрд [долларов] — таких цифр у нас не было. Но мы с вашей командой по всем вопросам прошлись. Мы не 10 поставили, мы в этом году, в 2024-м, хотим 5 млрд освоить. То есть у нас есть реальные проекты, реальные исполнители и реальные регионы, реальные направления, большие проекты. С вашей стороны большая команда. И они прошлись по каждому пункту с карандашом в руках, я со всеми подробно разговаривал, и есть реальный результат», — сказал президент Узбекистана (цитата по сайту Кремля).
Шавкат Мирзиёев также остановился на проекте строительства новой железной дороги через Афганистан.
«Савельев был, договорились тоже. Есть заинтересованность в участии наших и российских коллег в проекте и потом в дальнейшем продвижении», — сообщил он.