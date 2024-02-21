Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 21 февраля в рамках рабочего визита в Казань провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы Узбекистана

Шавкат Мирзиёев поздравил коллегу с проведением первых международных «Игр будущего», совмещающих традиционный и киберспорт.

«Приезжать в такой прекрасный исторический город Казань, как я вам говорил по телефону, мне всегда приятно. И сегодня эта удивительная идея, ваша инициатива, 300 команд, более 100 государств, 104. Мы же тоже создали Федерацию [киберспорта], но эта ваша инициатива, наверное, найдёт своё дело, потому что мы должны опережать идеи нашей молодёжи, создавать им условия… Всё равно сейчас молодёжь сидит на компьютере, киберспорте. А если они будут и киберспортом, и традиционным спортом заниматься,. мы этим их заставляем немножко двигаться», — сказал он (цитата по видео, опубликованному ТАСС).

«Наш министр спорта с вашим министром в очень серьёзном контакте. С чего Россия начинала? У вас уже два года опыта есть, методика, методология. Я дал поручение, прежде чем готовиться сюда, [проработать,] как мы это будем внедрять в школы, в высшие учебные заведения. Это тоже большой вопрос. Думаю, что если мы вместе с вами, ваш накатанный опыт возьмём, это было бы очень здорово для нас», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Узбекистана прокомментировал предстоящие президентские выборы в России, который пройдут с 15 по 17 марта.

«Скоро в России большое политическое событие, мероприятие — выборы президента. Мы уверены, что народ России уже, наверное, проголосовал. И мы считаем, что в Узбекистане очень уверены в вашей абсолютной победе. Как мы с вами и договаривались, один из первых визитов будет в Узбекистан. Я всей команде своей сказал, что этот визит должен быть, как всегда, историческим, насыщенным по всем направлениям. Я очень серьёзно готовлюсь», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Владимир Путин подчеркнул, что успешно реализуется идея создания фонда для поддержки инвестиционных проектов. По его словам, у фонда «хорошее наполнение — 500 млн долларов». «Это может быть хорошим действенным инструментом… для реализации тех планов, которые мы наметили».

Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что поставил «очень важный вопрос» перед российской делегацией, посетившей Ташкент на прошлой неделе во главе с вице-премьером, главой Министерства промышленности и торговли Денисом Мантуровым и министром транспорта Виталием Савельевым.

«И товарооборот более 10 млрд [долларов] — таких цифр у нас не было. Но мы с вашей командой по всем вопросам прошлись. Мы не 10 поставили, мы в этом году, в 2024-м, хотим 5 млрд освоить. То есть у нас есть реальные проекты, реальные исполнители и реальные регионы, реальные направления, большие проекты. С вашей стороны большая команда. И они прошлись по каждому пункту с карандашом в руках, я со всеми подробно разговаривал, и есть реальный результат», — сказал президент Узбекистана (цитата по сайту Кремля).

Шавкат Мирзиёев также остановился на проекте строительства новой железной дороги через Афганистан.

«Савельев был, договорились тоже. Есть заинтересованность в участии наших и российских коллег в проекте и потом в дальнейшем продвижении», — сообщил он.