В Узбекистане могут запретить употребление газированных напитков и переработанных продуктов с высоким содержанием солей в образовательных учреждениях. Это предусмотрено Стратегией обеспечения продовольственной безопасности и здорового питания до 2030 года, которую президент утвердил своим указом от 16 февраля.

Согласно стратегии, до четвёртого квартала 2024 года ответственные министерства и ведомства должны внести проект постановления правительства в Кабинет министров, который предусматривает введение ограничений на употребление и продажу газированных, цветных, сладких и энергетических напитков и сильносолёных переработанных продуктов.

Ограничения коснутся детских садов, школ, колледжей, лицеев, профессиональных образовательных учреждений и высших учебных заведений.

Министерство здравоохранения ранее предлагало с 1 сентября 2022 года запретить продажу газировок и фастфуда в школах и возле них на расстоянии не менее 500 м, однако проект Национальной стратегии действий по укреплению здоровья и благополучия подростков на 2022−2026 годы так и не был принят.

С 1 апреля этого года на газированные напитки, содержащие сахар, устанавливается акцизный налог в 500 сумов за литр, на энергетики — в 2000 сумов за литр.