«„Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт“ — русская пословица, означающая „навредить из-за необдуманного и чрезмерного старания“», — так министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов прокомментировал появление в интернете фотографий, на которых у школьников измеряют линейкой длину волос.

Ни в одном постановлении или поручении МНО не ставилась задача линейкой измерять длину волос, фотографировать и распространять их через Telegram, заявил он.

«Кто-то где-то, наверное, хотел показать, как они усердно работают… Вот если бы люди на местах с таким же рвением относились к выполнению задач в постановлениях по улучшению качества образования и повышению собственной квалификации…» — написал министр.

Согласно сообщениям в социальных сетях, фотографии были сделаны в школе №24 Джизака и опубликованы в ее Telegram-канале с текстом: «Сегодня тоже были проведены разъяснительные работы с учащимися, нарушившими правила этикета и внутреннего распорядка, они были предупреждены».

На снимках видно, как учительница прикладывает линейку к головам мальчиков, а на одном снимке мужчина что-то говорит школьнику.

Появление снимков вызвало осуждение интернет-пользователей. Известный блогер Нозим Сафари назвал произошедшее «высшей степенью маразма».

Пресс-служба МНО также заявила, что министерство не давало никаких поручений территориальным управлениям образования измерять длину волос или проверять внешний вид учащихся.

В то же время оно напомнило, что согласно постановлению правительства №666 от 15 августа 2018 года об обеспечении учащихся современной школьной формой содержатся требования к внешнему виду школьников государственных школ, одним из которых является длина волос мальчиков не более 2−3 см.

Родители школьников или заменяющие их лица считаются ответственными за соответствие внешнего вида детей установленным требованиям, говорится в сообщении МНО.

На днях мы писали о планах внедрить требования к форме и внешнему виду учащихся и частных школ.