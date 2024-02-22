В Ташкенте в течение одного рабочего дня в каждом месяце будет проводиться общественный проект «День без автомобиля», направленный на сокращение передвижения автомобилей.

Это предложение представителей широкой общественности и экоактивистов в целях уменьшения негативного воздействия на экологию выхлопных газов автомобилей одобрено указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева от 21 февраля.

Ограничение не будет распространяться на общественный транспорт, а также машины специальных и экстренных служб.

Руководящим и другим работникам всех республиканских и органов исполнительной власти на местах, здания которых расположены в Ташкенте, поручено «показывать личный пример путём прибытия на рабочее место на общественном транспорте».

Ответственными за «полное, качественное и безусловное исполнение» новой нормы указом определены Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство транспорта и хокимият Ташкента.