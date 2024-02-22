С 1 марта в Ташкенте будет запрещено передвижение автотранспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, отнесённых к категории N2, N3 и О4 с разрешённой максимальной массой более 10 тонн, в часы пик. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 21 февраля, которым утверждена Государственная программа по реализации Стратегии «Узбекистан-2030» в 2024 году.
Указанное ограничение не применяется к грузовым транспортным средствам специальных служб, в том числе коммунального хозяйства, благоустройства и Вооружённых сил Узбекистана.
Ответственными за «полное, качественное и безусловное исполнение» нововведения определены Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерство здравоохранения, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство внутренних дел и Министерство транспорта.
Справка:
- Категория N2 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12 т.
- Категория N3 — транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, максимальная масса которых превышает 12 т.
- Категория O4 — прицепы, максимальная масса которых превышает 10 т.